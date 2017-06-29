Хавбек национальной сборной Беларуси Станислав Драгун подписал контракт с БАТЭ, сообщает официальный сайт 13-кратных чемпионов Беларуси.



Фото: fcbate.by

Новобранец «желто-синих» — воспитанник минской футбольной школы «Трудовые резервы» (первый тренер — Николай Александрович Мирончик). Его первым профессиональным клубом стал столичный «Локомотив». Там Стас выступал в течение трех лет — с 2004-го по 2006-й.

В 2007 году Драгун перебрался в «Гомель», цвета которого защищал на протяжении полутора сезонов. В первый год выступлений в городе над Сожем стал серебряным призером национального чемпионата. Затем случился трансфер в минское «Динамо» (2008−12), где Станислав добился пока своих наивысших достижений — вместе с командой по разу завоевал серебро (2009) и бронзу (2012), трижды включался в список «22 лучших футболиста чемпионата» (2010, 2011, 2012), а в сезоне-2012 был признан лучшим полузащитником первенства Беларуси. Всего в высшей лиге Драгун провел 206 поединков, забил 31 мяч и отдал 16 результативных передач.

Демонстрируя весьма зрелый футбол, Стас был замечен тренерским штабом молодежной сборной страны, в составе которой в 2008−11 годах отыграл 25 матчей (5 голов). В 2011-м стал бронзовым призером молодежного чемпионата Европы в Дании. В следующем году являлся участником лондонской Олимпиады-2012, капитаном олимпийской сборной Беларуси. В ее рядах (2011−12) провел 8 матчей, забил 1 мяч.

В 2011 году дебютировал в составе главной национальной команды, за которую на данный момент сыграл 42 встречи (5 голов, 3 результативных паса).

В 2013-м Драгун перебрался в Россию, где выступал в самарских «Крыльях Советов» (2013−15), московском «Динамо» (2016) и «Оренбурге» (2017). Всего в премьер-лиге провел 68 игр, забил 4 мяча. В ФНЛ в активе Станислава — 38 поединков, 2 гола.

Теперь Драгун пополнил ряды самого титулованного белорусского футбольного клуба.

По информации комментатора «Беларусь 5» Владислава Татура, на Станислава Драгуна претендовали также минское «Динамо» и лидер нынешнего чемпионата страны солигорский «Шахтер», ангажировавший накануне бывшего игрока БАТЭ Максима Бордачева.