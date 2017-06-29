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МАРТ изучит, насколько объективно ФПБ мониторит цены
30.06.2017 20:57 — Разное | Ежедневник
Министерство антимонопольного регулирования и торговли изучит результаты мониторинга цен, который провела Федерация профсоюзов Беларуси.
Как сообщила пресс-служба МАРТ, 29 июня 2017 года на официальном сайте Федерации профсоюзов Беларуси, в средствах массовой информации был размещен материал о результатах первого этапа профсоюзного мониторинга цен на социально значимые товары.
В соответствии с Соглашением о взаимодействии при проведении мероприятий по мониторингу цен, заключенным между Министерством антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь (МАРТ) и Федерацией профсоюзов Беларуси (ФПБ), 30 июня текущего года МАРТ направлен запрос в ФПБ о предоставлении результатов мониторинга цен, а также порядка и методики его проведения.
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Министерство антимонопольного регулирования и торговли изучит результаты мониторинга цен, который провела Федерация профсоюзов Беларуси.
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