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МАРТ изучит, насколько объективно ФПБ мониторит цены

30.06.2017 20:57 — Разное | Ежедневник  
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МАРТ изучит, насколько объективно ФПБ мониторит цены

Министерство антимонопольного регулирования и торговли изучит результаты мониторинга цен, который провела Федерация профсоюзов Беларуси.

Как сообщила пресс-служба МАРТ, 29 июня 2017 года на официальном сайте Федерации профсоюзов Беларуси, в средствах массовой информации был размещен материал о результатах первого этапа профсоюзного мониторинга цен на социально значимые товары.

В соответствии с Соглашением о взаимодействии при проведении мероприятий по мониторингу цен, заключенным между Министерством антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь (МАРТ) и Федерацией профсоюзов Беларуси (ФПБ), 30 июня текущего года МАРТ направлен запрос в ФПБ о предоставлении результатов мониторинга цен, а также порядка и методики его проведения.

 
 
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Министерство антимонопольного регулирования и торговли изучит результаты мониторинга цен, который провела Федерация профсоюзов Беларуси.

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