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Мировые рекорды: индиец дольше всех прокрутил мяч на зубной щетке
30.06.2017 23:01 — Разное | Sputnik Беларусь
25-летний Сандип Сингх из индийского штата Пенджаб установил мировой рекорд по вращению баскетбольного мяча на зубной щетке. При этом предмет гигиены индиец держал во рту.
На видео видно, как индиец раскручивает мяч на зубной щетке, которую он держит в руке. Затем он берет ее в рот. В это время местные жители с секундомером засекают, сколько будет вращаться мяч. На 53-й секунде он падает. Но несмотря на это, Сингху удается установить достижение.
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Молодой житель Индии попал в Книгу рекордов Гиннесса благодаря своему необычному умению крутить мяч на зубной щетке. Смотрите на видео, как индиец установил...
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