Мировые рекорды: индиец дольше всех прокрутил мяч на зубной щетке

25-летний Сандип Сингх из индийского штата Пенджаб установил мировой рекорд по вращению баскетбольного мяча на зубной щетке. При этом предмет гигиены индиец держал во рту.

На видео видно, как индиец раскручивает мяч на зубной щетке, которую он держит в руке. Затем он берет ее в рот. В это время местные жители с секундомером засекают, сколько будет вращаться мяч. На 53-й секунде он падает. Но несмотря на это, Сингху удается установить достижение.