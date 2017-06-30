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Видеофакт: фестиваль бадминтона прошел в Парке Победы
30.06.2017 22:14 — Разное | Sputnik Беларусь
На фестиваль могли прийти все желающие и посоревноваться с мастерами из национальной сборной команды Республики Беларусь по бадминтону. Кто не нашел себе компаньона, мог поотбивать воланчики, запускаемые автоматом.
Главным событием фестиваля стала игра "Любовь с первого взгляда": по пять парней и девушек должны были играть друг с другом и знакомиться. Самую романтическую пару ждал сюрприз в виде прыжка с парашютом.
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В Парке Победы в пятницу прошел фестиваль бадминтона. Смотрите на видео, как любители ракеток и воланчиков соревновались между собой.
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