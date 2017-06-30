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Видеофакт: град в Подмосковье "раскрасил" дороги в белый цвет

30.06.2017 21:31 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Вместе с мощными ливнями в Москве и Подмосковье на город Мытищи обрушился град. На кадрах, снятых очевидцем, видно, как автомобили преодолевают глубокие лужи, которые обильно "присыпало" крупными градинами.

Видеофакт: град в Подмосковье "раскрасил" дороги в белый цвет
© Pixabay
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А шторм, который обрушился в пятницу на Москву, уже назвали сильнейшим за последние 60 лет. Из-за мощных ливней с грозами, обрушившихся на российскую столицу, в аэропортах города отменены около 120 авиарейсов, без света остались четыре тысячи человек.

Удара молнии в Москве скончался мужчина, также один горожанин обратился за помощью к медикам.

Столичная мэрия сообщила, что на ликвидацию последствий непогоды брошены все силы, уже ликвидировано около 30 подтоплений.

 
 
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Модный град прошел в Подмосковье, а в самой российской столице прошли сильные ливни. Смотрите на видео последствия разгула стихии.

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