Вместе с мощными ливнями в Москве и Подмосковье на город Мытищи обрушился град. На кадрах, снятых очевидцем, видно, как автомобили преодолевают глубокие лужи, которые обильно "присыпало" крупными градинами.

А шторм, который обрушился в пятницу на Москву, уже назвали сильнейшим за последние 60 лет. Из-за мощных ливней с грозами, обрушившихся на российскую столицу, в аэропортах города отменены около 120 авиарейсов, без света остались четыре тысячи человек.

Удара молнии в Москве скончался мужчина, также один горожанин обратился за помощью к медикам.

Столичная мэрия сообщила, что на ликвидацию последствий непогоды брошены все силы, уже ликвидировано около 30 подтоплений.