МИНСК, 30 июн — Sputnik. Период выведения птенцов пустельги наступил в Беларуси, поэтому орнитологи просят белорусов быть внимательными при обнаружении маленьких птиц.



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"АПБ очень просит не трогать птенцов, не брать в руки, никуда не нести! Птенцы учатся летать и познают этот мир: пожалуйста, не мешайте им!" — говорится в обращении "Аховы птушак бацькаушчыны", опубликованном в Facebook.

Орнитологи отмечают, что птенцов пустельги, учащихся летать, можно обнаружить как просто на земле, так и на подоконниках.

"Если вы видите на балконе-подоконнике-на земле у дома таких пушистых красавцев — это птенцы пустельги", — отметили в АПБ.

Пустельга — птица рода соколов, она занесена в Беларуси в Красную книгу. Этот вид птиц распространен в центральной Европе.