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Орнитологи просят не мешать "когтистым пушистикам" учиться летать

30.06.2017 20:39 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 30 июн — Sputnik. Период выведения птенцов пустельги наступил в Беларуси, поэтому орнитологи просят белорусов быть внимательными при обнаружении маленьких птиц.

Орнитологи просят не мешать "когтистым пушистикам" учиться летать
© Sputnik Александр Кряжев
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"АПБ очень просит не трогать птенцов, не брать в руки, никуда не нести! Птенцы учатся летать и познают этот мир: пожалуйста, не мешайте им!" — говорится в обращении "Аховы птушак бацькаушчыны", опубликованном в Facebook.

Орнитологи отмечают, что птенцов пустельги, учащихся летать, можно обнаружить как просто на земле, так и на подоконниках.

"Если вы видите на балконе-подоконнике-на земле у дома таких пушистых красавцев — это птенцы пустельги", — отметили в АПБ.    

Пустельга — птица рода соколов, она занесена в Беларуси в Красную книгу. Этот вид птиц распространен в центральной Европе.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 22
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Птенцов занесенной в Красную книгу птицы можно обнаружить как на земле, так и на подоконниках, отмечают специалисты.

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