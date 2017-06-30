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Орнитологи просят не мешать "когтистым пушистикам" учиться летать
30.06.2017 20:39 — Разное | Sputnik Беларусь
МИНСК, 30 июн — Sputnik. Период выведения птенцов пустельги наступил в Беларуси, поэтому орнитологи просят белорусов быть внимательными при обнаружении маленьких птиц.
© Sputnik Александр Кряжев
"АПБ очень просит не трогать птенцов, не брать в руки, никуда не нести! Птенцы учатся летать и познают этот мир: пожалуйста, не мешайте им!" — говорится в обращении "Аховы птушак бацькаушчыны", опубликованном в Facebook.
Орнитологи отмечают, что птенцов пустельги, учащихся летать, можно обнаружить как просто на земле, так и на подоконниках.
"Если вы видите на балконе-подоконнике-на земле у дома таких пушистых красавцев — это птенцы пустельги", — отметили в АПБ.
Пустельга — птица рода соколов, она занесена в Беларуси в Красную книгу. Этот вид птиц распространен в центральной Европе.
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Птенцов занесенной в Красную книгу птицы можно обнаружить как на земле, так и на подоконниках, отмечают специалисты.
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