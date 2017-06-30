Схема ограничения движения транспорта в Минске в День Независимости

3 июня в связи с проведением парада в честь Дня Независимости Республики Беларусь по пути следования колонны военной техники будет временно ограничено движение транспорта. Схема ограничения движения – в инфографике Sputnik.

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