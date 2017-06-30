В Уэльсе ищут владельца лотерейного билета, выигравшего миллион

Организаторы лотереи EuroMillions ведут поиски владельца невостребованного выигрыша в размере 1 миллион фунтов (почти 1,3 млн долларов).

Приз выпал на лотерейный билет, приобретенный в графстве Мертир-Тидфил в южном Уэльсе.

Розыгрыш состоялся еще 3 февраля, но с тех пор никто так и не пришел за выигрышем. У владельца счастливого билета остается время востребовать миллион фунтов до 2 августа. После этого срока билет будет аннулирован.

«Мы призываем всех еще раз проверить свои старые билеты или поискать, не завалялся ли где-то билет EuroMillions», — сказал Энди Картер, главный советник Национальной лотереи.

«Этот приз может изменить кому-то жизнь и сделать мечты реальностью», — напомнил он.

Если до 2 августа никто не востребует выигрыш, миллион фунтов с начисленными на них процентами будет направлен на проекты, финансируемые Национальной лотереей по всей Британии.