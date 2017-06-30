Технология бюджетного дома: каркас из дерева, утеплитель - солома. Видеоотчет со стройплощадки

В Украине начали производство домов из древесно-соломенных панелей. Новая технология строительства позволяет создавать комфортные энергоэффективные загородные дома в самые короткие сроки — на готовом фундаменте стены и крыша собираются меньше чем за неделю.

Производством стеновых панелей S-cube занимается Днепропетровская компания Life House Building. Они представляют собой блоки, наполненные прессованной соломой из ржи. Размеры панелей следующие: высота — от 900 до 3000, ширина — 400, длина — от 400 до 1000 мм, плотность соломы — 120 кг/м3. Панели могут быть прямоугольные и треугольные (например, для фронтонов дома). Для монтажа соломенных панелей не требуется специальная подъемная техника.





Стены блоков покрываются специальной штукатуркой, огнестойкость которой, по тестам США, имеет показатель F119, что превышает показатели из металла. Кроме того, отсутствие воздуха в соломенной панели снижает возможности возгорания и повышает пожароустойчивость такого дома. Большая плотность соломы внутри панелей и штукатурное покрытие защищает дом и от грызунов.



Фото: lifehousebuilding.com

Фото: lifehousebuilding.com

Фото: lifehousebuilding.com

Фото: lifehousebuilding.com





Фото: lifehousebuilding.com



Фото: lifehousebuilding.com



Фото: lifehousebuilding.com



Фото: lifehousebuilding.com



Фото: lifehousebuilding.com



Фото: lifehousebuilding.com







Легкодоступность соломы и незначительный процент древесины для каркаса панели удешевляют процесс строительства — стоимость соломенного блока в десятки раз ниже, чем его кирпичного аналога.

Видеоотчет со строительной площадки дома из соломенных панелей:

Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.



Видео с сайта lifehousebuilding.com