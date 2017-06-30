ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Ямы Беларуси. Огромные лужи и выбоины, засыпанные кирпичами

01.07.2017 08:05 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Сервис AUTO.TUT.BY «Ямы Беларуси» позволяет небезразличным гражданам делиться с читателями примерами плохого состояния белорусских дорог. Сегодня традиционная подборка фотографий, которые впечатлили нас больше всего.

Надеемся, что эти фото вместе с нами смотрят сотрудники дорожных и коммунальных служб, которые берут на карандаш сигналы белорусов.

1. Могилев, проспект Пушкинский 23а возле ТЦ «Перекресток»

«Вот такая дорога! Два раза ремонтировали уже ямки! Один раз прямо в воду кидали асфальт. С 26 июня было объявление о ремонте дорожного покрытия. Техника простояла неделю и уехала», — сообщил читатель.



2. Волковысский район, поселок Россь

На улице Гвардейской за домами 28 и 26 прямо на дороге разлились грязные озера. Не удивительно, что возле подъезда на скамейках нет традиционных бабушек — такой досуг может закончится для них холодным душем из-под колес.


3. Могилевская область, Быхов

«Возле домов 7 и 13 на улице Якубова сделали ремонт дороги, если так можно назвать», — сообщил читатель. Но материал для этого коммунальники выбрали нетрадиционный — большие куски кирпичей, судя по краске на них — оставшиеся после сноса дома. Вот оно — безотходное производство!



4. Брест, улица Янки Купалы

Возле дома 60 на дороге образовались ямы глубиной до 8 см. «Ремонтные до нашего двора не доезжают три года», — грустят местные жители.


5. Минск, улица Сухаревская

Читатель сообщил, что возле домов 34 и 38 коммунальники ремонтировали ямы в декабре в снежную погоду. Возникает вопрос: соблюдалась ли технология работ, если через полгода ямы появились снова?

6. Минский район, трасса Н-8939 Шубники-Захаричи

Эта территория относится к Петришковскому сельсовету. Яма на яме на протяжении 3,8 км.

«В зоне обслуживания дороги около 400 домов. Общественного транспорта нет. Каждый день люди по такой дороге добираются до «цивилизации», — сообщил автор фото.

7. Вилейский район, деревня Бояры

«Такие же ямы и в соседних деревнях», — сообщает автор фото. Вот это настоящая стабильность!

8. Могилев, улица Варшавская

Озеро есть и возле дома № 1 по улице Варшавской: это недалеко от главной могилевской улицы — Первомайской, в паре остановок от железнодорожного вокзала. Читатель сообщил, что «дорогу тяжело перейти даже после небольшого дождика, не то что проехать».

9. Минский район, деревня Заболотье

Здесь у дорожников тоже свои методы ямочного ремонта: на дороге возле домов 15−19 в ямы свалены куски использованного асфальта. Теперь автомобилистам приходится все объезжать змейкой.


 
Теги: Брест, Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сервис AUTO.TUT.BY "Ямы Беларуси" позволяет небезразличным гражданам делиться с читателями примерами плохого состояния белорусских дорог.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Какой аквапарк в Минске выбрать: где горки выше, а цены - ниже
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика