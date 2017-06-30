Ямы Беларуси. Огромные лужи и выбоины, засыпанные кирпичами

Сервис AUTO.TUT.BY « Ямы Беларуси » позволяет небезразличным гражданам делиться с читателями примерами плохого состояния белорусских дорог. Сегодня традиционная подборка фотографий, которые впечатлили нас больше всего.

Надеемся, что эти фото вместе с нами смотрят сотрудники дорожных и коммунальных служб, которые берут на карандаш сигналы белорусов.

1. Могилев, проспект Пушкинский 23а возле ТЦ «Перекресток»

«Вот такая дорога! Два раза ремонтировали уже ямки! Один раз прямо в воду кидали асфальт. С 26 июня было объявление о ремонте дорожного покрытия. Техника простояла неделю и уехала», — сообщил читатель.









2. Волковысский район, поселок Россь

На улице Гвардейской за домами 28 и 26 прямо на дороге разлились грязные озера. Не удивительно, что возле подъезда на скамейках нет традиционных бабушек — такой досуг может закончится для них холодным душем из-под колес.





3. Могилевская область, Быхов

«Возле домов 7 и 13 на улице Якубова сделали ремонт дороги, если так можно назвать», — сообщил читатель. Но материал для этого коммунальники выбрали нетрадиционный — большие куски кирпичей, судя по краске на них — оставшиеся после сноса дома. Вот оно — безотходное производство!









4. Брест, улица Янки Купалы Возле дома 60 на дороге образовались ямы глубиной до 8 см. «Ремонтные до нашего двора не доезжают три года», — грустят местные жители.

5. Минск, улица Сухаревская Читатель сообщил, что возле домов 34 и 38 коммунальники ремонтировали ямы в декабре в снежную погоду. Возникает вопрос: соблюдалась ли технология работ, если через полгода ямы появились снова? 6. Минский район, трасса Н-8939 Шубники-Захаричи Эта территория относится к Петришковскому сельсовету. Яма на яме на протяжении 3,8 км. «В зоне обслуживания дороги около 400 домов. Общественного транспорта нет. Каждый день люди по такой дороге добираются до «цивилизации», — сообщил автор фото. 7. Вилейский район, деревня Бояры «Такие же ямы и в соседних деревнях», — сообщает автор фото. Вот это настоящая стабильность! 8. Могилев, улица Варшавская Озеро есть и возле дома № 1 по улице Варшавской: это недалеко от главной могилевской улицы — Первомайской, в паре остановок от железнодорожного вокзала. Читатель сообщил, что «дорогу тяжело перейти даже после небольшого дождика, не то что проехать». 9. Минский район, деревня Заболотье Здесь у дорожников тоже свои методы ямочного ремонта: на дороге возле домов 15−19 в ямы свалены куски использованного асфальта. Теперь автомобилистам приходится все объезжать змейкой.

