Лето в разгаре: готовим нежный торт с клубникой

Классический домашний бисквитный торт с клубникой идеально подходит для летнего кулинарного сезона. И не надо торопиться, покупая привозную, не наполненную сочным ярким вкусом клубнику — возьмите местную и тогда приступайте к приготовлению. Результат вас непременно порадует! Конечно, не составит труда купить готовый бисквит и в магазине, но все-таки стоит найти время и приготовить его самостоятельно, хотя бы один раз — чтобы почувствовать все вкусовое очарование этого несложного, но такого красивого и аппетитного домашнего торта.
Для бисквита (форма диаметром 21−22 см):
4 яйца
280 г сахара
180 г муки
1/3 ч.л. соли
1 ч.л. соды
уксус
2 ст.л. коньяка для пропитки бисквита
Растительное масло для смазывания формы
Для крема:
300 г сметаны (27% жирности)
40 г сливочного масла
150 г сахара
700 г клубники
Шоколадная крошка для посыпки торта
Вырезать круг из пергамента по размеру дна формы, смазать форму растительным маслом, опустить пергамент на дно и также смазать его.
Разогреть духовку до 220 градусов.
Взбить яйца в миксере с солью на средних оборотах. Не переставая взбивать, добавить сахар.
В это время просеять муку, соду погасить уксусом и добавить в муку, перемешать.
Постепенно добавить муку к побелевшей яичной смеси, взбивать до однородного состояния.
Вылить тесто в форму, поставить будущий бисквит в духовой шкаф, уменьшить температуру в духовом шкафу до 200 градусов и выпекать не менее 50 минут до готовности. Важно не открывать духовку во время выпекания, чтобы бисквит не осел.
Для крема взбить сметану с сахаром в миксере в течение 10 минут.
Сливочное масло растопить и остудить, уменьшить обороты в миксере и добавить масло к полученному крему. Смешивать до однородности, затем убрать крем в холодильник.
Остывший бисквит разрезать на 2 коржа (при желании можно увеличить число слоев до 3), ароматизировать коньяком. Затем аккуратно смазать 2 половины коржа сметанным кремом и отправить на полчаса в холодильник.
Клубнику нарезать на пластины средней толщины. Достать один корж, выложить на крем ягоды, добавить еще немного крема и снова отправить в холодильник на полчаса.
Соединить два коржа кремовой стороной навстречу друг другу. Смазать кремом верх торта, охладить, затем декорировать ягодами и шоколадной крошкой. Для идеального результата следует дать торту время настояться — часа 4 либо оставить на ночь.
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