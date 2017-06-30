Лето в разгаре: готовим нежный торт с клубникой

Классический домашний бисквитный торт с клубникой идеально подходит для летнего кулинарного сезона. И не надо торопиться, покупая привозную, не наполненную сочным ярким вкусом клубнику — возьмите местную и тогда приступайте к приготовлению. Результат вас непременно порадует! Конечно, не составит труда купить готовый бисквит и в магазине, но все-таки стоит найти время и приготовить его самостоятельно, хотя бы один раз — чтобы почувствовать все вкусовое очарование этого несложного, но такого красивого и аппетитного домашнего торта.





Для бисквита (форма диаметром 21−22 см):

4 яйца

280 г сахара

180 г муки

1/3 ч.л. соли

1 ч.л. соды

уксус

2 ст.л. коньяка для пропитки бисквита

Растительное масло для смазывания формы

Для крема:

300 г сметаны (27% жирности)

40 г сливочного масла

150 г сахара

700 г клубники





Шоколадная крошка для посыпки торта

Вырезать круг из пергамента по размеру дна формы, смазать форму растительным маслом, опустить пергамент на дно и также смазать его. Разогреть духовку до 220 градусов. Взбить яйца в миксере с солью на средних оборотах. Не переставая взбивать, добавить сахар. В это время просеять муку, соду погасить уксусом и добавить в муку, перемешать. Постепенно добавить муку к побелевшей яичной смеси, взбивать до однородного состояния. Вылить тесто в форму, поставить будущий бисквит в духовой шкаф, уменьшить температуру в духовом шкафу до 200 градусов и выпекать не менее 50 минут до готовности. Важно не открывать духовку во время выпекания, чтобы бисквит не осел. Для крема взбить сметану с сахаром в миксере в течение 10 минут. Сливочное масло растопить и остудить, уменьшить обороты в миксере и добавить масло к полученному крему. Смешивать до однородности, затем убрать крем в холодильник. Остывший бисквит разрезать на 2 коржа (при желании можно увеличить число слоев до 3), ароматизировать коньяком. Затем аккуратно смазать 2 половины коржа сметанным кремом и отправить на полчаса в холодильник. Клубнику нарезать на пластины средней толщины. Достать один корж, выложить на крем ягоды, добавить еще немного крема и снова отправить в холодильник на полчаса. Соединить два коржа кремовой стороной навстречу друг другу. Смазать кремом верх торта, охладить, затем декорировать ягодами и шоколадной крошкой. Для идеального результата следует дать торту время настояться — часа 4 либо оставить на ночь.





Яркого лета!