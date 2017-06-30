На REALTY.TUT.BY проходит конкурс « Моя кухня — 2 ». Продолжаем публиковать рассказы читателей о том, как они обустраивали свои кухни. Затем на голосовании пользователи TUT.BY выберут победителей, которые получат призы от наших партнеров.

Рассказ Олега и Ольги из Витебска:

— В начале лета 2016 года мы неожиданно приняли решение сделать ремонт на кухне. Хотя на самом деле этого очень хотели и долго ждали. Хотелось не просто выбрать мебель, обои и плитку, а создать кухню определенного стиля. Остановились на скандинавском. Забегая вперед, скажу, что к дизайнерам не обращались: только мы сами знаем, чего мы хотим. А хотели мы от кухни уюта, удобства, функциональности.





Все ремонтные работы делал специалист широкого профиля. В день икс были сняты сайдинг с потолка, плитка, обои. Получился чистый лист. И грязь во всей квартире (а у нас двое детей 7 и 1 год 4 месяца). Вот что получилось в итоге.

Окна кухни выходят на запад.





В бесполезном углу кухни — у двери — стоял холодильник. Его мы в свое время убрали от окна, так как он затенял кухню. Дверь открывалась внутрь кухни и занимала много пространства. Решили сделать сдвижную: полностью отказаться от двери не захотели. Ее делали под заказ из натурального массива сосны.





Для кухни сделали полностью новую проводку от щита. Розетки установили шведской фирмы WERKEL. Особенно радует удобством розетка с USB-разъемами.

Потолок хотели просто побелить, но сильный перепад между углами не дал нам это сделать. Пришлось остановиться на натяжном потолке (сатин). Оконные откосы отделали венецианской штукатуркой.





На полу еще при строительстве квартиры был положен натуральный паркет из ясеня. Но в те времена хороших лаков, может, не было, а может, не получилось найти… Решили восстановить что есть и покрыть пол современным бесцветным немецким лаком на водной основе. На кухне больше слоев, чем в остальной квартире, — пять. Естественный цвет ясеня чудесно заиграл! Пол шлифовали не во всей квартире, на фото видна граница и разница.





Кухню решили заказывать у друга семьи. Идеи наши — руки ваши. Было интересно работать вместе. Чертили долго. И если основная часть легла легко, то остальные две никак не получались. Решили сделать перерыв — и поехали на машине в Грецию!





От точечных светильников решили отказаться. Остановились на абажуре над столом и прожекторами под потолками. В Витебске я желаемого не нашла, а минские цены не радовали. Перерыв интернет, нашла польскую компанию Novodvorski. Меня устраивал их ассортимент и цены. Я с ними связалась, и они указали мне крупные магазины в Польше по нашему маршруту следования в Грецию, где я могу купить их продукцию. Мы купили люстру и 4 прожектора.





Мысли про ремонт все-таки и на отдыхе иногда всплывали в голове. А отдыхали мы на острове Тасос. Он славится своим белоснежным мрамором. Мы решили: он должен быть и у нас на кухне! Спасибо хозяину виллы, на которой мы отдыхали: он отвез мужа на фабрику и помог сделать заказ. Мрамор обработали и отшлифовали. Одну плиту положили в нишу под телевизором, а из второй плиты получился порог под балконной дверью. Смотрится очень красиво. Это та изюминка, которую мы хотели иметь на кухне. Зимними вечерами нас греют искрящийся мрамор и мысли о Греции.

В подвесном шкафу в углу хранится стекло, а также за откидной дверцей спрятался бар. Его внутренние стенки мы покрасили золотой автомобильной краской, а в заднюю стенку установили зеркало. В нижних ящиках хранится текстиль и запасы.





Ранее под мойкой у нас располагался фильтр с обратным осмосом (объем бака 10 литров) и занимал львиную долю места под мойкой. Мы перенесли его в темную комнату, она граничит с кухней. Вот так теперь у нас выглядит пространство под мойкой.





В будущем мы планируем здесь установить систему с тремя выдвижными стеллажами. Кстати, дверь, на которой навешено мусорное ведро, можно открыть и нажатием колена, что очень удобно, когда руки мокрые. Мойка большая и — опять же — удобная. Функциональна и решетка, которая шла в комплекте к мойке. Возможно, белый цвет для мойки не самый практичный, но меня это дисциплинирует. Заканчивая тему сантехники: мойка и смеситель BLANCO. А рядом с мойкой расположилась полноразмерная посудомоечная машина Hotpoint-Ariston. Она нам исправно служит уже 5 лет (пользуемся ежедневно).





Фартук: плитка заказывалась производства Испании. Именно в плитке хотелось увидеть игру узоров, но такую, чтобы и глаза не уставали. И, конечно, важным пунктом была практичность. Наша плитка чистится легко.

Обои — производства Италия. Хотели оттенить белую кухню.





Фасады — белый глянец (pure white). В основном использована фурнитура BLUM.

В подвесных шкафах установлены складные подъемники AVENTOS. Очень удобны в использовании. Полки во всех шкафчиках сразу не устанавливали. Сделали это через месяц использования кухни, когда поняли, что и где будем хранить. Подвесной шкаф у окна по глубине меньше основных. Не хотели закрывать окно. Вытяжка шириной 90 см.





Плиту оставили старую. Она нас полностью устраивает. Но розетку под духовой шкаф сделали.

Столешница Westag&Getalit (Германия). Она выступает над передней частью шкафов на 5 см, чтобы фасады лучше были защищены от брызг. Столешница выполняет и роль подоконников.

Далее — выдвижная система TANDEMBOX BLUM с тремя ящиками. В верхнем хранятся столовые приборы. В средний складывается чистая посуда из посудомойки. Оказалось очень удобным решение ставить посуду не в сушилку, а в ящик, который находится рядом с посудомойкой. В нижнем находится другая кухонная утварь. Мы сделали несколько поперечных перегородок для удобного хранения досок, терок и сковород.





Шкаф у окна тоже TANDEMBOX BLUM (3 ящика). В верхнем ящике хранится всякая мелочовка, в среднем — крупы, в нижнем — посуда для духовки. Нижний ящик оказался очень глубоким, поэтому мы сделали потайной ящик, в котором теперь лежат противни.





Нашла свое место и микроволновая печь. Долго думали, где ее разместить, чтобы старшей дочке было удобно ею пользоваться.





В скандинавском стиле шторы используются редко, но нам их не хватало. Поэтому были заказаны легкие шторки и прикреплены к окну с помощью липучки. Так их легко снимать для стирки.

Что планируем сделать:

— докупить стулья и поменять стол, так как по стилю он не подходит, хоть по функционалу очень удобен — при раскладывании увеличивается почти в два раза;

— поменять микроволновую печь и холодильник, который шириной всего 55 см.





Смета:

работы специалиста широкого профиля, сантехника, перенос гибкого газового шланга — 1000 BYN;

реставрация паркета — 450 BYN;

работа электрика и розетки — 200 BYN;

обои, плитка — 620 BYN;

дверь со сдвижным механизмом — 300 BYN;

натяжной потолок — 170 BYN;

прожекторы (4 шт.), люстра — 350 BYN;

мрамор — 160 BYN;

мебель — 5190 BYN (2700 у.е.);

иойка и смеситель — 760 BYN;

вытяжка — 435 BYN;

шторы — 70 BYN.

Всего: 9705 BYN.

Комментирует Костюкевич Татьяна, специалист по работе с клиентами компании «Окнаград»: — У каждой хозяйки свое видение кухни, как и представление о том, что будет комфортно или нет. В проекте этой кухни мечта об уюте и функциональности отразилась в оснащенной удобными выдвижными системами мебели, обустройстве обеденной зоны, использовании натуральных материалов в отделке. Серо-белая гамма интерьера, действительно, напоминает скандинавский стиль, хоть и не строго выдержанный.

Окна кухни выходят на балкон — в этом случае в помещение поступает меньше света, ведь он попадает сюда не напрямую. Белый цвет мебели и глянцевая поверхность способны визуально добавить света и объема. Обращает на себя внимание необычная планировка столешницы, плавно переходящей в подоконник. Положительным моментом при этом является свободный доступ к радиатору отопления, что позволит в холодный сезон теплому воздуху свободно циркулировать в приоконной зоне — это предотвратит частое запотевание окна, что особенно актуально на кухне, ведь здесь много готовят.

А вот удобство проветривания при таком варианте балконного блока вызывает вопросы: насколько видно, две створки здесь глухие (неоткрывающиеся), а для проветривания остается только балконная дверь. В данном случае дверь лучше оснащать фурнитурой с поворотно-откидной функцией — это позволит откинуть ее в вертикальное положение, а не распахивать, что будет некомфортным в стесненных условиях. Холодильник у окна, действительно, неудобен да и затеняет комнату, так что его перемещение обоснованно. Рациональной при такой планировке видится и сдвижная дверь, которая освобождает место. Для поддержания идеи нужно еще продумать декор окна, поменять стулья и, как мечтают хозяева, бытовую технику в одном стиле и цвете, продумать концепцию декора с помощью предметов интерьера.

Благодарим Олега и Ольгу за предоставленный проект, желаем скорейшего воплощения своих планов и удачи в конкурсе!

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