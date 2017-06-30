ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Какой аквапарк в Минске выбрать: где горки выше, а цены - ниже

01.07.2017 08:00 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

AFISHA.TUT.BY сравнила три аквапарка Минска — «Лебяжий», аквапарк в спортивно-оздоровительном центре «Фристайл» и новоиспеченный аквапарк «Дримлэнд». Где самые длинные горки, где самая высокая, сколько что стоит и какая общая температура воды — все подробности читайте в обзоре.

*Инфографика. Описание каждого аквапарка детально смотрите ниже.



Аквапарк «Лебяжий»


Самый большой развлекательный комплекс в Беларуси, один из крупнейших аквапарков в странах СНГ и пятый по величине в Европе. Пятиуровневый аквапарк комбинированного типа с открытой и закрытой акваториями создан в стиле затерянного лесного мира с голубыми лагунами, ущельями, гротами и деревьями.

Аквапарк оснащен приспособлениями для искусственного нагнетания волн, экранами, световыми и звуковыми системами, а также тренажером для серфинга Flowrider. Устройство предназначено для одиночного катания на серфборде по поверхности искусственной волны с низким гребнем.

Тип аквапарка: комбинированный (открытая и закрытая зона).

Общая площадь: Площадь крытой аквазоны 7931 м. кв.; общая площадь здания 32 135 м кв.

Билет: чипованный браслет дает доступ в различные зоны и служит средством оплаты, билет можно купить онлайн.

Вместительность аквазоны: 400 человек (открытая акватория), 915 человек (закрытая акватория). Единовременная пропускная способность аквазоны летом 2715 человек.

Температура воды: 28−34 °С. 16 градусов — холодная купель, 34 °C — джакузи.

Горки: 7 в закрытой и 4 в открытой зоне.

Общая протяженность горок: более 1 км.

Самая высокая горка: 20 м.

Самая длинная горка: 200 м.

Бассейны: волновой с имитацией пляжа и морской волны, есть ленивая река.

Водные аттракционы: серфинг-тренажер Flowrider, «Дождевой грот».

Особенности: длинные горки, детский развлекательный центр KAZKI, семейный развлекательный центр «Космическая станция DarkRide», зона пляжных вечеринок «Террасы», экозона отдыха, канатная реверсивная дорога, прокат катамаранов (летний пирс), бочка офуро, горки с 3D-анимацией, еженедельные детские дискотеки в воде и аквааэробика

Для детей: закрытый и открытый водный городок, анимационные программы

Фудзона: 7 баров (в том числе аквабар, дискобар, фитобар, спа-бар, гриль-бар) детское кафе, 2 кафе, ресторан быстрого питания Country Chicken (австралийская франшиза), есть летняя терраса.

Банно-термальный комплекс: 7 видов бань (русская парная, финская сауна, турецкий хамам, лакониум, тепидариум, калдариум, соляная комната), спа-центр, джакузи, физиотерапия, косметология, массаж, флоатинг, обертывания, парение вениками, фиш-спа

Условия для людей с ограниченными возможностями: лифты, пандусы, поручни, лифт для погружения в воду.

Услуги проката: сейф, халат, полотенце, жилеты, нарукавники, детские люльки, камера go pro.

Дополнительные услуги: мастер-классы, игротека, караоке, прачечная, парковка, организация праздников и корпоративов.

Спортивные услуги: фитнес-центр более 600 м кв., который включает тренажерный зал, финтес-зал и зал индивидуальных тренировок, новые направления по аквааэробике, фитнесу на батутах.

Специальные акции, скидки: безлимитные абонементы, особые условия для детских групп, еженедельные праздники.

Место: г. Минск, пр-т Победителей, 120.

Время работы: 09:00 до 23:00 (акватория)

Посещение на целый день акватории + бани/сауны «Территории SPA»:

Посещение в понедельник-четверг целый день — 70 рублей, посещение в пятницу-воскресенье и праздничные дни целый день — 85 рублей.

















Тарифы на четырехчасовой сеанс (услуги бассейна, аквазона + «Территории SPA»)

День / Билет, р.

Детский (от 4 до 13 лет)

Детский (от 14 до 17 лет)

Взрослый (18+)

Льготный

Пн — чт

28 рублей

35 рублей

45 рублей

29 рублей

Пт — вс, праздники

31 рубль

38 рублей

47 рублей

32 рубля

СОК «Фристайл»


Спортивно-оздоровительный комплекс представлен двумя зонами: зона для профессиональных занятий спортом и оздоровительно-развлекательная зона для посетителей.

В первую очередь — это учебно-тренировочный центр фристайла, а уже потом аквапарк. Однако если сравнивать его только с крытой акваторией «Лебяжьего», то уступает он ему немногим.

Комплекс оборудован современной системой пропуска и безопасности. Посетители получают на входе браслеты с датчиками движения, браслеты для детей реагируют даже на изменение пульса.

Из уникальных для Минска новинок — водяная катапульта и снежная комната. Вдобавок ко всему посетители аквазоны могут наблюдать за тренировками фристайлистов.

Тип аквапарка: крытый.

Общая площадь: 16 000 м2.

Билет: электронная очередь, чипованный браслет, который является пропуском-билетом в аквазону и банно-термальный комплекс.

Вместительность аквазоны: 400−450 человек.

Температура воды: взрослая зона — 26−29 °С, детская зона — 31−33 °С, джакузи — 33−35 °С.

Горки: 6.

Общая протяженность горок: 371 м.

Самая высокая горка: 19 м.

Самая длинная горка: 106 м.

Бассейны: 2 детских + бассейн для спортсменов (самый глубокий в стране — 7,5 м).

Водные аттракционы: гидравлическая катапульта Cannon Ball.

Спортивные услуги: тренажерный зал, фитнес-зал.

Развлекательные услуги: боулинг, бильярд.

Банно-термальный комплекс: бани различного типа (русские, финские, паровые, арабская баня с автоматической системой впрыскивания ароматических масел, средиземноморская терма, терма тепидариум), спа-центр, floating-терапия (процедура глубокой релаксации с эффектом океанической невесомости).

Условия для людей с ограниченными возможностями: лифт для погружения в воду.

Дополнительные услуги: бильярд на 8 столов (по 4 для русского и для американского варианта игры), боулинг на 5 дорожек.

Услуги проката: сейф, полотенце.

Особенности: кабина обдува (человек заходит и через 3−5 минут выходит полностью сухим), инфракрасные кабины по периметру аквазоны, джакузи, гейзеры, ванны для гидромассажа, снежная комната, ледяные фонтаны, горки оснащены интерактивной сенсорной панелью управления 3D-эффектами.

Для детей: игровой водный комплекс с двумя бассейнами, где обеззараживание осуществляется кварцеванием, детская игровая комната.

Фудзона: 6 баров и кафе на территории аквазоны, в том числе детский бар со специальным меню, ресторан-бистро.

Место: г. Минск, ул. Сурганова, 4а.

Время работы: Аквазона: пн: 15.00 — 22.00; вт-чт: 11.00 — 22.00; пт-вс: 09.00 — 22.00

Банно-термальный комплекс: пн-чт: 15.00 — 22.00; пт-вс: 09.00 — 22.00

С 15 по 29 июня аквазона и банно-термальный комплекс не работают в связи с плановым отключением горячего водоснабжения.

Аквапарк:
взрослый — 3 часа (вместе с БТК) — пн-чт: 29 рублей, пт-вс: 32 рубля.
детский — 3 часа (вместе с БТК) — пн-чт:14.50 рублей, пт-вс: 16.50 рублей.


















 

Тарифы на трехчасовой сеанс

День / Билет, р.

Детский (вместе с БТК)

Взрослый (вместе с БТК)

Будние (пн-чт)

14,5 рубля

29 рублей

Выходные и праздники (пт-вс)

16,5 рубля

32 рубля

Аквапарк «Дримлэнд»


Аквапарк «Дримлэнд» официально открыл летний сезон в Минске. В этом году цены будут варьироваться от 9 до 24 рублей за вход на весь день в будние дни, до 22−28 рублей в выходные. VIP-зона с лежаком, зонтом, кругом и парковочным местом обойдется в 40 рублей с человека. Территория, помимо самих горок, бассейнов и зон для отдыха, оборудована раздевалками, туалетами, а также несколькими летними кафе.

Тип аквапарка: открытый (открытая зона).

Общая площадь: 120 000 м кв.;

Билет: бумажный браслет дает право пользования горками, бассейнами, лежаками, зонтиками, детской и взрослой анимацией, билет можно купить онлайн.

Вместительность аквазоны: Единовременная пропускная способность аквазоны летом 4000 человек.

Температура воды: 26−28 °С.

Горки: 4 горки.

Общая протяженность горок: 500 м.

Самая высокая горка: 22 м.

Самая длинная горка: 220 м.

Бассейны: волновой с имитацией пляжа и морской волны, есть ленивая река, детский бассейн.

Особенности: высокие и длинные горки, ежедневные детские дискотеки в воде и аквааэробика, детская анимация, пенные вечеринки, воркаут-зона, занятия фитнесом, аэробикой, йогой.

Бесплатные услуги: лежаки, зонтики, круги, нарукавники, жилеты, парковка.

Для детей: водный городок, анимационные программы, квесты, песочница.

Фудзона: 7 фудкортов, в том числе гриль бар, детское кафе, Суши весла, Барберри, KFC

Условия для людей с ограниченными возможностями: пандусы, поручни, специализированные туалеты.

Услуги проката: камеры хранения, аренда бунгало для пикника.

Дополнительные услуги: аренда бунгало для пикника, Vip — зона, аттракцион «Водный зорб», бампер болы, 3-d виртуальная реальность, батут, морской бой.

Спортивные услуги: велокафе, каждые выходные бесплатные занятия по фитнесу, аэробике, пилатесу, йоге и т.п., волейбольная площадка.

Специальные акции, скидки: безлимитные абонементы, подарочные сертификаты, скидки для гостей, приехавших на велосипеде или такси "Пятница", особые условия для детских групп, еженедельные праздники.

Место: г. Минск, ул. Орловская, 80.

Время работы: 10:00 до 22:00. Горки и бассейны закрываются в 21:00.

















Читайте также
С горками, но пока почти без людей. В Минске открылся аквапарк "Дримлэнд" c KFC внутри
Как и где жарить шашлыки в Минске и за городом, не нарушая закон

 

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Где самые длинные горки, где самая высокая, сколько что стоит и какая общая температура воды - все подробности читайте в обзоре.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Год после деноминации: освоились ли вы? Тест
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика