|
Какой аквапарк в Минске выбрать: где горки выше, а цены - ниже
AFISHA.TUT.BY сравнила три аквапарка Минска — «Лебяжий», аквапарк в спортивно-оздоровительном центре «Фристайл» и новоиспеченный аквапарк «Дримлэнд». Где самые длинные горки, где самая высокая, сколько что стоит и какая общая температура воды — все подробности читайте в обзоре.
|
День / Билет, р.
|
Детский (от 4 до 13 лет)
|
Детский (от 14 до 17 лет)
|
Взрослый (18+)
|
Льготный
|
Пн — чт
|
28 рублей
|
35 рублей
|
45 рублей
|
29 рублей
|
Пт — вс, праздники
|
31 рубль
|
38 рублей
|
47 рублей
|
32 рубля
Спортивно-оздоровительный комплекс представлен двумя зонами: зона для профессиональных занятий спортом и оздоровительно-развлекательная зона для посетителей.
В первую очередь — это учебно-тренировочный центр фристайла, а уже потом аквапарк. Однако если сравнивать его только с крытой акваторией «Лебяжьего», то уступает он ему немногим.
Комплекс оборудован современной системой пропуска и безопасности. Посетители получают на входе браслеты с датчиками движения, браслеты для детей реагируют даже на изменение пульса.
Из уникальных для Минска новинок — водяная катапульта и снежная комната. Вдобавок ко всему посетители аквазоны могут наблюдать за тренировками фристайлистов.
Тип аквапарка: крытый.
Общая площадь: 16 000 м2.
Билет: электронная очередь, чипованный браслет, который является пропуском-билетом в аквазону и банно-термальный комплекс.
Вместительность аквазоны: 400−450 человек.
Температура воды: взрослая зона — 26−29 °С, детская зона — 31−33 °С, джакузи — 33−35 °С.
Горки: 6.
Общая протяженность горок: 371 м.
Самая высокая горка: 19 м.
Самая длинная горка: 106 м.
Бассейны: 2 детских + бассейн для спортсменов (самый глубокий в стране — 7,5 м).
Водные аттракционы: гидравлическая катапульта Cannon Ball.
Спортивные услуги: тренажерный зал, фитнес-зал.
Развлекательные услуги: боулинг, бильярд.
Банно-термальный комплекс: бани различного типа (русские, финские, паровые, арабская баня с автоматической системой впрыскивания ароматических масел, средиземноморская терма, терма тепидариум), спа-центр, floating-терапия (процедура глубокой релаксации с эффектом океанической невесомости).
Условия для людей с ограниченными возможностями: лифт для погружения в воду.
Дополнительные услуги: бильярд на 8 столов (по 4 для русского и для американского варианта игры), боулинг на 5 дорожек.
Услуги проката: сейф, полотенце.
Особенности: кабина обдува (человек заходит и через 3−5 минут выходит полностью сухим), инфракрасные кабины по периметру аквазоны, джакузи, гейзеры, ванны для гидромассажа, снежная комната, ледяные фонтаны, горки оснащены интерактивной сенсорной панелью управления 3D-эффектами.
Для детей: игровой водный комплекс с двумя бассейнами, где обеззараживание осуществляется кварцеванием, детская игровая комната.
Фудзона: 6 баров и кафе на территории аквазоны, в том числе детский бар со специальным меню, ресторан-бистро.
Место: г. Минск, ул. Сурганова, 4а.
Время работы: Аквазона: пн: 15.00 — 22.00; вт-чт: 11.00 — 22.00; пт-вс: 09.00 — 22.00
Банно-термальный комплекс: пн-чт: 15.00 — 22.00; пт-вс: 09.00 — 22.00
С 15 по 29 июня аквазона и банно-термальный комплекс не работают в связи с плановым отключением горячего водоснабжения.
Аквапарк:
взрослый — 3 часа (вместе с БТК) — пн-чт: 29 рублей, пт-вс: 32 рубля.
детский — 3 часа (вместе с БТК) — пн-чт:14.50 рублей, пт-вс: 16.50 рублей.
|
День / Билет, р.
|
Детский (вместе с БТК)
|
Взрослый (вместе с БТК)
|
Будние (пн-чт)
|
14,5 рубля
|
29 рублей
|
Выходные и праздники (пт-вс)
|
16,5 рубля
|
32 рубля
Аквапарк «Дримлэнд» официально открыл летний сезон в Минске. В этом году цены будут варьироваться от 9 до 24 рублей за вход на весь день в будние дни, до 22−28 рублей в выходные. VIP-зона с лежаком, зонтом, кругом и парковочным местом обойдется в 40 рублей с человека. Территория, помимо самих горок, бассейнов и зон для отдыха, оборудована раздевалками, туалетами, а также несколькими летними кафе.
Тип аквапарка: открытый (открытая зона).
Общая площадь: 120 000 м кв.;
Билет: бумажный браслет дает право пользования горками, бассейнами, лежаками, зонтиками, детской и взрослой анимацией, билет можно купить онлайн.
Вместительность аквазоны: Единовременная пропускная способность аквазоны летом 4000 человек.
Температура воды: 26−28 °С.
Горки: 4 горки.
Общая протяженность горок: 500 м.
Самая высокая горка: 22 м.
Самая длинная горка: 220 м.
Бассейны: волновой с имитацией пляжа и морской волны, есть ленивая река, детский бассейн.
Особенности: высокие и длинные горки, ежедневные детские дискотеки в воде и аквааэробика, детская анимация, пенные вечеринки, воркаут-зона, занятия фитнесом, аэробикой, йогой.
Бесплатные услуги: лежаки, зонтики, круги, нарукавники, жилеты, парковка.
Для детей: водный городок, анимационные программы, квесты, песочница.
Фудзона: 7 фудкортов, в том числе гриль бар, детское кафе, Суши весла, Барберри, KFC
Условия для людей с ограниченными возможностями: пандусы, поручни, специализированные туалеты.
Услуги проката: камеры хранения, аренда бунгало для пикника.
Дополнительные услуги: аренда бунгало для пикника, Vip — зона, аттракцион «Водный зорб», бампер болы, 3-d виртуальная реальность, батут, морской бой.
Спортивные услуги: велокафе, каждые выходные бесплатные занятия по фитнесу, аэробике, пилатесу, йоге и т.п., волейбольная площадка.
Специальные акции, скидки: безлимитные абонементы, подарочные сертификаты, скидки для гостей, приехавших на велосипеде или такси "Пятница", особые условия для детских групп, еженедельные праздники.
Место: г. Минск, ул. Орловская, 80.
Время работы: 10:00 до 22:00. Горки и бассейны закрываются в 21:00.
Комментарии