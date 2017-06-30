Какой аквапарк в Минске выбрать: где горки выше, а цены - ниже

AFISHA.TUT.BY сравнила три аквапарка Минска — «Лебяжий», аквапарк в спортивно-оздоровительном центре «Фристайл» и новоиспеченный аквапарк «Дримлэнд». Где самые длинные горки, где самая высокая, сколько что стоит и какая общая температура воды — все подробности читайте в обзоре.

*Инфографика. Описание каждого аквапарка детально смотрите ниже.











Самый большой развлекательный комплекс в Беларуси, один из крупнейших аквапарков в странах СНГ и пятый по величине в Европе. Пятиуровневый аквапарк комбинированного типа с открытой и закрытой акваториями создан в стиле затерянного лесного мира с голубыми лагунами, ущельями, гротами и деревьями.

Аквапарк оснащен приспособлениями для искусственного нагнетания волн, экранами, световыми и звуковыми системами, а также тренажером для серфинга Flowrider. Устройство предназначено для одиночного катания на серфборде по поверхности искусственной волны с низким гребнем.

Тип аквапарка: комбинированный (открытая и закрытая зона). Общая площадь: Площадь крытой аквазоны 7931 м. кв.; общая площадь здания 32 135 м кв. Билет: чипованный браслет дает доступ в различные зоны и служит средством оплаты, билет можно купить онлайн. Вместительность аквазоны: 400 человек (открытая акватория), 915 человек (закрытая акватория). Единовременная пропускная способность аквазоны летом 2715 человек. Температура воды: 28−34 °С. 16 градусов — холодная купель, 34 °C — джакузи. Горки: 7 в закрытой и 4 в открытой зоне. Общая протяженность горок: более 1 км. Самая высокая горка: 20 м. Самая длинная горка: 200 м. Бассейны: волновой с имитацией пляжа и морской волны, есть ленивая река. Водные аттракционы: серфинг-тренажер Flowrider, «Дождевой грот». Особенности: длинные горки, детский развлекательный центр KAZKI, семейный развлекательный центр «Космическая станция DarkRide», зона пляжных вечеринок «Террасы», экозона отдыха, канатная реверсивная дорога, прокат катамаранов (летний пирс), бочка офуро, горки с 3D-анимацией, еженедельные детские дискотеки в воде и аквааэробика Для детей: закрытый и открытый водный городок, анимационные программы Фудзона: 7 баров (в том числе аквабар, дискобар, фитобар, спа-бар, гриль-бар) детское кафе, 2 кафе, ресторан быстрого питания Country Chicken (австралийская франшиза), есть летняя терраса. Банно-термальный комплекс: 7 видов бань (русская парная, финская сауна, турецкий хамам, лакониум, тепидариум, калдариум, соляная комната), спа-центр, джакузи, физиотерапия, косметология, массаж, флоатинг, обертывания, парение вениками, фиш-спа Условия для людей с ограниченными возможностями: лифты, пандусы, поручни, лифт для погружения в воду. Услуги проката: сейф, халат, полотенце, жилеты, нарукавники, детские люльки, камера go pro. Дополнительные услуги: мастер-классы, игротека, караоке, прачечная, парковка, организация праздников и корпоративов. Спортивные услуги: фитнес-центр более 600 м кв., который включает тренажерный зал, финтес-зал и зал индивидуальных тренировок, новые направления по аквааэробике, фитнесу на батутах. Специальные акции, скидки: безлимитные абонементы, особые условия для детских групп, еженедельные праздники. Место: г. Минск, пр-т Победителей, 120. Время работы: 09:00 до 23:00 (акватория) Посещение на целый день акватории + бани/сауны «Территории SPA»: Посещение в понедельник-четверг целый день — 70 рублей, посещение в пятницу-воскресенье и праздничные дни целый день — 85 рублей.



































Тарифы на четырехчасовой сеанс (услуги бассейна, аквазона + «Территории SPA»)

День / Билет, р. Детский (от 4 до 13 лет) Детский (от 14 до 17 лет) Взрослый (18+) Льготный Пн — чт 28 рублей 35 рублей 45 рублей 29 рублей Пт — вс, праздники 31 рубль 38 рублей 47 рублей 32 рубля





Спортивно-оздоровительный комплекс представлен двумя зонами: зона для профессиональных занятий спортом и оздоровительно-развлекательная зона для посетителей.

В первую очередь — это учебно-тренировочный центр фристайла, а уже потом аквапарк. Однако если сравнивать его только с крытой акваторией «Лебяжьего», то уступает он ему немногим.

Комплекс оборудован современной системой пропуска и безопасности. Посетители получают на входе браслеты с датчиками движения, браслеты для детей реагируют даже на изменение пульса.

Из уникальных для Минска новинок — водяная катапульта и снежная комната. Вдобавок ко всему посетители аквазоны могут наблюдать за тренировками фристайлистов.

Тип аквапарка: крытый. Общая площадь: 16 000 м2. Билет: электронная очередь, чипованный браслет, который является пропуском-билетом в аквазону и банно-термальный комплекс. Вместительность аквазоны: 400−450 человек. Температура воды: взрослая зона — 26−29 °С, детская зона — 31−33 °С, джакузи — 33−35 °С. Горки: 6. Общая протяженность горок: 371 м. Самая высокая горка: 19 м. Самая длинная горка: 106 м. Бассейны: 2 детских + бассейн для спортсменов (самый глубокий в стране — 7,5 м). Водные аттракционы: гидравлическая катапульта Cannon Ball. Спортивные услуги: тренажерный зал, фитнес-зал. Развлекательные услуги: боулинг, бильярд. Банно-термальный комплекс: бани различного типа (русские, финские, паровые, арабская баня с автоматической системой впрыскивания ароматических масел, средиземноморская терма, терма тепидариум), спа-центр, floating-терапия (процедура глубокой релаксации с эффектом океанической невесомости). Условия для людей с ограниченными возможностями: лифт для погружения в воду. Дополнительные услуги: бильярд на 8 столов (по 4 для русского и для американского варианта игры), боулинг на 5 дорожек. Услуги проката: сейф, полотенце. Особенности: кабина обдува (человек заходит и через 3−5 минут выходит полностью сухим), инфракрасные кабины по периметру аквазоны, джакузи, гейзеры, ванны для гидромассажа, снежная комната, ледяные фонтаны, горки оснащены интерактивной сенсорной панелью управления 3D-эффектами. Для детей: игровой водный комплекс с двумя бассейнами, где обеззараживание осуществляется кварцеванием, детская игровая комната. Фудзона: 6 баров и кафе на территории аквазоны, в том числе детский бар со специальным меню, ресторан-бистро. Место: г. Минск, ул. Сурганова, 4а. Время работы: Аквазона: пн: 15.00 — 22.00; вт-чт: 11.00 — 22.00; пт-вс: 09.00 — 22.00 Банно-термальный комплекс: пн-чт: 15.00 — 22.00; пт-вс: 09.00 — 22.00 С 15 по 29 июня аквазона и банно-термальный комплекс не работают в связи с плановым отключением горячего водоснабжения. Аквапарк:

взрослый — 3 часа (вместе с БТК) — пн-чт: 29 рублей, пт-вс: 32 рубля.

детский — 3 часа (вместе с БТК) — пн-чт:14.50 рублей, пт-вс: 16.50 рублей.





































Тарифы на трехчасовой сеанс

День / Билет, р. Детский (вместе с БТК) Взрослый (вместе с БТК) Будние (пн-чт) 14,5 рубля 29 рублей Выходные и праздники (пт-вс) 16,5 рубля 32 рубля





Аквапарк «Дримлэнд» официально открыл летний сезон в Минске. В этом году цены будут варьироваться от 9 до 24 рублей за вход на весь день в будние дни, до 22−28 рублей в выходные. VIP-зона с лежаком, зонтом, кругом и парковочным местом обойдется в 40 рублей с человека. Территория, помимо самих горок, бассейнов и зон для отдыха, оборудована раздевалками, туалетами, а также несколькими летними кафе.

Тип аквапарка: открытый (открытая зона). Общая площадь: 120 000 м кв.; Билет: бумажный браслет дает право пользования горками, бассейнами, лежаками, зонтиками, детской и взрослой анимацией, билет можно купить онлайн. Вместительность аквазоны: Единовременная пропускная способность аквазоны летом 4000 человек. Температура воды: 26−28 °С. Горки: 4 горки. Общая протяженность горок: 500 м. Самая высокая горка: 22 м. Самая длинная горка: 220 м. Бассейны: волновой с имитацией пляжа и морской волны, есть ленивая река, детский бассейн. Особенности: высокие и длинные горки, ежедневные детские дискотеки в воде и аквааэробика, детская анимация, пенные вечеринки, воркаут-зона, занятия фитнесом, аэробикой, йогой. Бесплатные услуги: лежаки, зонтики, круги, нарукавники, жилеты, парковка. Для детей: водный городок, анимационные программы, квесты, песочница. Фудзона: 7 фудкортов, в том числе гриль бар, детское кафе, Суши весла, Барберри, KFC Условия для людей с ограниченными возможностями: пандусы, поручни, специализированные туалеты. Услуги проката: камеры хранения, аренда бунгало для пикника. Дополнительные услуги: аренда бунгало для пикника, Vip — зона, аттракцион «Водный зорб», бампер болы, 3-d виртуальная реальность, батут, морской бой. Спортивные услуги: велокафе, каждые выходные бесплатные занятия по фитнесу, аэробике, пилатесу, йоге и т.п., волейбольная площадка. Специальные акции, скидки: безлимитные абонементы, подарочные сертификаты, скидки для гостей, приехавших на велосипеде или такси "Пятница", особые условия для детских групп, еженедельные праздники. Место: г. Минск, ул. Орловская, 80. Время работы: 10:00 до 22:00. Горки и бассейны закрываются в 21:00.



































Читайте также

С горками, но пока почти без людей. В Минске открылся аквапарк "Дримлэнд" c KFC внутри

Как и где жарить шашлыки в Минске и за городом, не нарушая закон