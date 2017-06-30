«Не в деньгах счастье!» — проповедуют одни, на что другие им отвечают: «Деньги не важны, когда их хватает!» Материальные проблемы хоть раз, но были в каждой паре. Для одних это возможность улучшить качество жизни и пересмотреть свои взгляды, для других это серьезный удар по отношениям.





Причины нехватки денег в семье могут быть абсолютно разные: потеря работы, сезонные спады заказов, простой предприятия, невыплаты работодателя и многое другое. К сожалению, некоторые отношения не выдерживают таких испытаний. Конечно же, когда сложности с работой касаются именно женщины — пережить кризис проще. Вроде как жена априори находится под заботливым крылышком своего ненаглядного, а у него-то все всегда под контролем. В результате семейное гнездышко не трещит по швам, и супруги счастливы. Но это в том случае, когда основной доход в руках мужчины. А если именно муж потерял работу, а как следствие — вдохновение, желание работать и вообще впал в кризис и, как страус, пытается спрятать голову в песок от всех проблем? В таких случаях женщине тоже нелегко. Общественные представления требуют от нее стать музой, которая сможет вселить в мужа уверенность в своих силах и начинаниях.

Можно ли быть готовым к кризису? Нет. Поэтому он сопровождается лавиной проблем, в результате чего оба супруга получают сильнейший стресс. Разговоры по душам, решения самых простых проблем (к примеру, что приготовить на ужин) могут закончиться огромным скандалом и взаимными упреками. Потому что накипело, потому что устали оба. В итоге проблема не решается, а к ней добавляются еще и раздражение, и негатив, и злость. Женщина в эти моменты должна выключать «пилу» и разговаривать с мужем на пониженных тонах. Мужчине лучше быть более снисходительным и терпеливым. И это не просто одна мимолетная беседа, это продуманный комплекс действий и слов, которые смогут вдохновить супругов и вселить в них уверенность.

Как выйти из стрессового состояния и пережить кризис, рассказывает психолог, консультант по семейным отношениям Елена Арещенко.

«Даже если вы не замужем, но находитесь в долгосрочных отношениях, то делите с партнером его «печали и радости», поддерживаете в тяжелые времена, во время кризисов на работе. Дам несколько важных советов для женщин, которые помогут ускорить процесс выхода из кризисной ситуации:

1. Самое главное, на мой взгляд, это узнать, что именно будет поддержкой для вашего партнера. Если для вас это — пожалеть и дать возможность «побыть на ручках», то, возможно, для него это будет неподходящим. Хуже того, зачастую, если женщина в этот период начинает относиться к мужчине с жалостью, то он может воспринять это не как поддержку, а как унижение его достоинства. Поэтому лучше узнать у него самого. Может быть, ему нужно будет выговориться, может быть, чтобы вы просто побыли рядом, а может, и какая-то практическая помощь по поиску вариантов.

2. Важно, чтобы акцент был не на том, что вы спасете положение, а на том, что вы верите в него и можете поддержать. Потому что в подобных стрессовых ситуациях некоторые барышни становятся очень активны и, по сути, занимают ведущую позицию в отношениях. Это объяснимо нашим историческим прошлым, когда во многих семьях в послевоенное время женщина зачастую «тянула» на себе всю семью. Однако если заботу по обеспечению вы заберете на себя, может случиться, что мужчине просто не останется места для проявления своей активности. И тогда может произойти такая история: «Я хотела помочь, а теперь содержу всю семью». Куда лучше напоминать своему мужчине о его сильных сторонах, говорить о том, что вас в нем восхищает, поддерживать его поиски и начинания. Спасая, вы занимаете позицию «родителя» (по Э. Берну), а мужчине остается быть или капризным, или послушным «ребенком». В то время как, поддерживая, вы продолжаете видеть перед собой взрослого человека, который, несмотря на кризис, уже имеет опыт, в том числе и проживания неудач и успеха, на что можно опираться в дальнейшем. Как он выбрался из предыдущих «тяжелых времен»? Что его поддержало? Что помогает ему добиваться желаемого? В чем он успешен? Что у него выходит лучше всего? Как это использовать для преодоления кризиса?"

Конечно же, не существует универсальной формулы, как помочь супругу преодолеть кризис, будь то финансовый или любой другой. Поддержка и вера — вот главные рецепты счастливого благополучия в семье. Об этом рассказывают женщины, которые испытали кризисные моменты на собственном опыте.

Татьяна Акимова, бизнес-тренер, вдохновила мужа на открытие собственного успешного бизнеса





«Понятно, что без поддержки любому человеку сложно выйти из финансового кризиса. А как же получается на практике? От чего зависит реакция на успехи и неуспехи близкого человека? Во-первых, это воспитание. Что женщина видела, когда росла. В ее семье было принято помогать, сопереживать, сочувствовать другим людям? Понимала ли она, будучи ребенком, подростком, незыблемые истины: помогая другим, ты помогаешь себе, что любовь — это не только слова, но и дела, забота о другом человеке. Или все вертелось вокруг нее, исполнялись любые желания, ей позволялось грубить и дерзить родителям, бабушкам и дедушкам.

Во-вторых, это личные установки женщины, собственные или навязанные обществом, модными журналами, общением с подругами или со знакомыми, это только ей одной известно. Материальный мир давно захватил сердца женщин. Не каждая сегодня способна подниматься с нуля со своим мужем, любимым человеком, переживая какие-то трудности вместе. И тем более тратить на это несколько лет молодой жизни. Более того, многие женщины готовы делать все, чтобы получить себе уже обеспеченного мужчину: свободного или женатого — это роли для них не играет. Как же такая женщина сможет поддержать и понять мужчину, у которого случается кризис? Сложно ей и ему одновременно.

Безусловно, в горе и в радости — это то, о чем мечтают все. Жизнь длинная, и никто не может с уверенностью сказать, что будет дальше. Важно одно: если вы выбрали мужчину, с которым идете по жизни, будьте готовы к разным поворотам на этой дороге. Если мужчина окажется один на один со своими проблемами, не будет в вас чувствовать плечо (да, именно плечо), он, может, и не разлюбит, но начало пропасти между вами будет положено. Идеально, когда он нуждается в вас и в хорошие, и в трудные времена.

Мне повезло — у меня замечательный муж! У нас двое прекрасных, талантливых детей, которые нас очень любят и верят в семью, которые понимают нас, если нужно помочь, если нужно подождать. Мы им даем много любви. И вместе с тем объясняем, что любить — это еще и заботиться. На мой взгляд, основная моя помощь мужу — это безграничная вера в любое его начинание!

Отсутствие беспокойства, нервозности, раздражения, если что-то не складывалось, не получалось, не делалось к сроку — вот то, что позволяло и до сих пор позволяет сохранять в семье спокойствие, и, как следствие, решение разных вопросов приходит гораздо быстрее. Ведь человеку легче сконцентрироваться и сделать правильный выбор не тогда, когда его дергают, когда он просыпается с чувством вины и ложится с ним спать, а когда у него есть для этого другие условия.

Когда женщина верит своему мужчине, когда она восхищается его умом, талантом, не просто наигранно, а искренне, ему хочется двигаться в жизни, он чувствует в себе сил еще больше, уверенности еще больше, у него есть энергия идти вперед, и в итоге он приходит к успеху. И этот успех — на двоих. Благодаря любви и заботе, благодаря спокойствию и терпению женщины.

Советы давать легче всего, правда, милые женщины? Вы можете сказать: «Ну конечно, у вас замечательный муж! А у меня не замечательный. Я уже устала от его поисков, от безденежья вечного, от его кризисов…». Поэтому советы давать не буду. Помните, что вы сами выбрали именно этого мужчину. Надеюсь, вы хотите быть полезной своему мужу в период трудностей. Если у вас есть дети, они тоже должны быть в курсе, что происходит у папы. Для того чтобы и в будущем вы оставались крепкой, дружной семьей. Вам нужно организовать общую помощь: например, дети — не капризничают по пустякам, не выпрашивают дорогие подарки, а организовывают досуг себе сами, если нужно. И желательно придумать вам, маме, какой-то простой жест, взгляд, который дети увидели и остановили себя в капризах, в ссорах и так далее. Самим им трудно контролировать себя изо дня в день. Ну, а вам как основному сильному человеку в ситуации кризиса в деле вашего мужчины лучше всего стать для него самым главным помощником, советчиком.

Размышляйте вместе с ним, разговаривайте, находите слова для его поддержки. Не просто «у тебя все получится». Поставьте себя на его место и ответьте себе на вопрос: а что бы мне помогло? Что бы я хотела слышать от любимого человека? Какое настроение домашних меня бы поддерживало и давало бы мне энергию? Все. Как только вы ответите на эти вопросы, вы будете знать, что делать и что не делать".

Анна Либер, художница, открыла свой бизнес и успешно его развивает благодаря супругу





«На протяжении 10 лет работала в бизнес-сфере продаж, но всегда любила рисовать. Правда, никак не решалась открыть что-то свое. Однажды, попав в больницу, после долгого перерыва я вновь стала писать. Поскольку окружение у меня в основном из бизнеса, то очень быстро пошли заказы. Потом случился переломный момент. Нам нужно было решить: либо я возвращаюсь в работу по найму, либо я начинаю что-то свое и продолжаю заниматься любимым делом. Мы выбрали второе. Вместе открыли бизнес, без кредитов и инвестиций, работали на самоокупаемость. Зарабатывали, вкладывали в развитие и т.д. Полгода были и падения, и взлеты. Были даже моменты, когда я в месяц зарабатывала на один поход в магазин. Иногда нам приходилось есть одну картошку, чтобы заплатить по счетам. Вместе мы разрабатывали стратегию, супруг помогал мне с документацией. Когда что-то не получалось и я хотела все бросить, он подходил и говорил: «Все получится, и мы со всем справимся!» Такая поддержка была очень мне дорога! Именно поддержка супруга дала мне возможность выстоять и пойти дальше, работать именно на себя.

Сейчас выстроена четкая система, есть ряд сотрудников, выработанные кейсы. Но до сих пор муж мне помогает! Это тот человек, без которого я бы не смогла ни начать, ни продолжать. Вместе с этим, он работает на своей официальной работе, но очень много уделяет внимания и времени моей работе. Он помогает мне и словом, и делом.

Раньше в семье мужчина должен был зарабатывать, а сейчас это может делать и женщина. Но кто бы что ни говорил, женщина без поддержки мужчины — никуда. Чтобы вдохновлять друг друга, не нужны какие-то правила и рецепты. Если вы искренне верите в то, что делает ваш супруг, и поддерживаете его, то все желания и стремления обязательно исполнятся! Все происходит само по себе, нет набора определенных слов или действия для этого. Все идет изнутри! Я своего супруга также поддерживаю, стараюсь давать новые векторы для развития и т.д. Но самое главное — цените таких людей! Иногда мы их можем не замечать, не видеть их работу или воспринимать это как должное. Но стоит на минуту остановиться и посмотреть на происходящее глазами человека, который вас поддерживает. А ведь ему тоже тяжело! Поддержка — это вторая работа. Приходить домой и видеть свою половинку, расстроенную и угнетенную, при этом находить в себе силы поддерживать, несмотря на свою усталость и плохое настроение — это дорогого стоит".