Звезды, которых дразнили в детстве

Кто бы мог подумать, что те, кто сейчас блистает на обложках глянцевых журналов и ослепляет своей белоснежной улыбкой папарацци на красных дорожках, в детстве страдали от обидных кличек и обидных словечек. Иногда быть непопулярным в школьные годы отнюдь не говорит о том, что невозможно завоевать любовь миллионов людей во взрослой жизни.

Певица Мадонна

Американская поп-дива славится своим мятежным духом, причем со школьной скамьи. Певица говорит, что мальчишки в школе называли ее «волосатым монстром» из-за того, что она отказывалась брить подмышки. Странное упрямство и странная кличка, но… победителей не судят!

Певица Ферги

В школьные годы красавица получила обидное прозвище вовсе не из-за внешности или дрянного характера. Юную Ферги называли уродиной из-за схожего сочетания имени со словом UGLY («уродина»).

Модель Ирина Шейк





Сейчас пухлым губам брюнетки завидуют многие девушки, но в школьные годы Ирины такие губы считались некрасивыми, поэтому она получила кличку Чунга-Чанга.

Актриса и режиссер Рената Литвинова





Хрупкую и воздушную Ренату Литвинову, рост которой около 165 см, в детстве называли Останкинской башней: когда-то она была на голову выше своих одноклассников.

Актер Вин Дизель

Это сейчас Вин Дизель подкачанный красавец, но вот в старших классах его дразнили «червяком» из-за выпирающих от худобы костей.

Актриса Камерон Диаз





Из-за высокого роста и худобы актрису и бывшую модель называли «скелетина».

Актер и кинорежиссёр Джордж Клуни

Трудно поверить, но обворожительного Джорджа Клуни именовали Франкенштейном. В средней школе его внезапно поразил паралич лица, что и стало причиной обидной клички. Хорошо то, что хорошо заканчивается, и сейчас актер радует нас своей красотой на киноэкранах.

Певица Кристина Орбакайте





Дочь Аллы Пугачевой, певица Кристина Орбакайте признается, что в детстве мечтала избавиться от своего носа, потому что ее называли «Буратино».

Актриса Кейт Уинслет

В детстве многих детей дразнят из-за полноты. Кейт Уинслет не исключение. В школе она была полненькой, за что и получила прозвище «пузырь».

Певица, актриса Хилари Дафф





Звезда американских молодежных фильмов Хилари Дафф не всегда была такой обворожительной. Актриса не скрывает, что сделала несколько операций, чтобы изменить прикус, из-за которого ее дразнили "лошадью".