Экстрим-покатушки. Обзор картинг-клубов в Витебске: что, где и почем

Если вы хоть раз катались на магазинной тележке, можно считать, что вы на полпути к увлечению картингом. Считается, что история этого вида спорта берет начало с обычных тележек, к которым английский летчик-инженер приделал моторчик и стал устраивать покатушки по аэродрому. TUT.BY продолжает изучать Витебске. Что, где и почем">развлечения этим летом в Витебске. В этот раз мы разузнали все про картинг в областном центре.



Фото: из архива клуба F1-Karting

Предупреждаем, к заезду не допустят беременных, детей до 6 лет и ростом ниже 140 см, а ребенок до 16 лет может заниматься картингом только с разрешения родителей и в присутствии взрослых. Не рекомендуют это развлечение лицам с заболеваниями сердечно-сосудистой или нервной систем и другими противопоказаниями. Полный список правил — здесь.

F1-Karting

Картинг-центр представляет собой открытую трассу длиной 250 метров и шириной от 4 до 8 метров (на разных участках). Здесь предлагют немецкие карты Rimo 270 куб. см. Всю необходимую защитную экипировку выдают бесплатно.

По завершению каждого заезда предоставляют распечатку с временем всех пройденных кругов трассы. Наличие очередей можно сверить по онлайн-календарю . Оборудованы специальная зона ожидания и отдыха, откуда можно наблюдать за гонками, а также фотозона с машинками.

Стоимость: разовый заезд на одноместном карте на 10 минут — 14 рублей (с учетом действующих акций — 10 рублей, подробности — ниже). Аналогичный заезд в двухместном карте — 15 рублей. Аренда картинг-клуба на 30 минут для компании стоит 95 рублей, на час — 185 рублей. Детальнее — на сайте .

Акции: в среду 50% скидка всем девушкам на заезд на одноместном карте (7 рублей). Ежедневная скидка для всех 30% (10 рублей). Имениннику — скидка 100% (при условии катания минимум с тремя друзьями, действует при предъявлении паспорта). Обращаем внимание: скидки не суммируются.

Адрес: улица Ленина, 26а («Марко-сити», паркинг, минус 3 уровень). Режим работы: с понедельника по четверг с 12.00 до 22.00, в пятницу до 23.00, в субботу и воскресенье с 10.00 до 23.00.

Подробнее в группе или по телефонам: +375 29 353−00−22, +375 33 353−00−22.



Фото: из архива клуба F1-Karting

Kartingtime («Час Картинга»)

Трассу клуба «Час Картинга» обновляют каждый сезон, здесь периодически проводят турниры. В стоимость включено пользование защитной амуницией. Один заезд длится 8 минут, время на подготовку и инструктаж не учитывается.

Стоимость: заезд на карте Honda GX-270 мощностью в 9 л.с. обойдется в 15 рублей, на Honda GX-200 мощностью 6,5 л.с. и на детском карте Honda GX-160 мощностью 5,5 л.с. — 12 рублей.

Акции: этим летом за селфи в клубе, размещенное в соцсети с хэштэгом #картинг и #kartingtime, можно увеличить время катания до 10 минут без доплат. Также при оплате 10 заездов — 1 заезд бесплатный, а при оплате 20-ти — четыре заезда.

Адрес: ул. Академика Павлова, 44, трамвайная остановка «Спорткомплекс «Комсомолец». Режим работы: без выходных; по будням — по предварительной записи с 13.00 до 22.00, по выходным и праздничным дням — с 11.00 до 22.00 или до последнего клиента.

Подробнее: в группе , на сайте или по телефону: +375 33 366−61−11.



Занятия спортивным картингом на базе ДОСААФ. Фото: из архива клуба Кartingtime

Занятия в секции картинга для детей

На базе Витебской объединенной организационной структуры ДОСААФ для детей с 8 лет работает секция картинга. Ребенка посадят за руль и объяснят, что к чему, при этом расскажут про ПДД.

Пилоты делятся на классы по возрасту и требованиям к технике. Подробнее об этом можно узнать тут .

Тренировки проходят по вторникам и четвергам с 16.00 до 18.00 по адресу: ул. Ломоносова, 14, остановка «Спорткомплекс «Комсомолец». Телефон для справок: +375 33 676−70−36 (Михаил Юрьевич). Занятия и катание для родителей не предусмотрены.

Помимо этого, мы встретили упоминание о картинг-клубе в Лучесе (ул. Шмырева, 42а, остановка «Библиотека имени Лынькова»). Официальный сайт отправляет обращаться по всем вопросам к тренеру по телефону +375 29 896−12−06.