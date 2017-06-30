Центр пластической хирургии: к нам приходит все больше мужчин

Посетители центра пластической хирургии давно уже не просят хирургов превратить их в Барби или Анжелину Джоли — чаще всего сюда приходят с более простыми желаниями: изменить форму носа или ушей, ну и, конечно, груди, куда же без этого. Корреспондент Sputnik Светлана Лицкевич расспросила главного врача Клинического центра пластической хирургии и медицинской косметологии Минска Наталью Постоялко о том, надо ли противостоять времени и насколько эффективно в этом может помочь сегодняшняя эстетическая медицина.

Мужчин украшают не только шрамы и морщины

— Ваш центр — старейший в Беларуси, ему уже 36 лет. Помню, когда его только открыли, минчане отнеслись к хозрасчетному центру красоты скептически. В ту пору индустрия красоты была не слишком востребованной. Сейчас только в Минске — десяток крупных клиник пластической хирургии. Конкуренция поджимает?

— Здоровую конкуренцию никто не отменял, и нам приходится активней действовать, изучать и внедрять новые технологии, проводить новые виды хирургических вмешательств, косметологических процедур. Практически все операции, которые делаются в Европе, делаются и у нас. В нашей клинике 9 врачей-хирургов, три анестезиолога, 15 врачей-косметологов. В год к нам обращается более 100 тысяч человек. В отделении пластической хирургии делается более 2,5 тысяч операций. В последнее время мы очень востребованы у иностранцев — в основном это граждане России. Их очень привлекает соотношения наших услуг с точки зрения цена — качество. Могу сказать, что их количество за последние пять лет выросло в разы.



Главный врач Клинического центра пластической хирургии и медицинской косметологии Минска Наталья Постоялко

У нас есть стационар на 11 коек. Хотя в пластической хирургии пребывание не самое длительное — после блефаропластики (операции по изменению форм век — Sputnik) достаточно наблюдения в стационаре в течение одних суток. Но бывают и более объемные и травматичные операции, такие как абдоминопластика — коррекция формы живота — когда растянутый после родов живот делают снова плоским, или маммопластика — изменение формы груди, с имплантами или без, после них пребывание в стационаре может быть более длительным, до 10 дней.

— Какие пластические операции самые популярные?

— Их рейтинг не меняется год от года. На первое место я бы поставила блефаропластику — коррекцию формы век, когда убираются грыжи верхних и нижних век. Операция совсем не сложная, а результат дает хороший — пациент по визуальным ощущениям молодеет на пять-семь, а то и больше лет. На втором месте — ринопластика, коррекция формы носа. Следующая — отопластика, коррекция формы ушей. Эту операцию мы делаем даже детям — лет с 8, и, на мой взгляд, ее можно назвать "операцией по жизненным показаниям", ведь дети порой бывают очень жестокими. И человеку с оттопыренными ушами приходится несладко. Следующая по популярности операция — ритидопластика, круговая подтяжка лица. Она позволяет решить сразу немало проблем — и с носогубными складками, и с морщинами, и с обвисшей линией подбородка — поэтому она очень востребована у людей ближе к 50 — и у женщин, и у мужчин. Часто к нам обращаются по поводу липосакции — удаления жира с определенных участков тела, абдоминопластики — восстановления формы живота, удаления растяжек, ну и, конечно, изменения формы груди: эта операция — будь то коррекция формы, уменьшение или увеличение, установка имплантов — одна из самых популярных операций год от года.



© Sputnik / Виктор Толочко В операционной Клинического центра проходит несколько операций одновременно

— Как бы вы описали своего среднестатистического пациента?

— Учитывая, что мы госструктура и у нас, пожалуй, самые демократичные цены на эти услуги в Беларуси, наши пациенты — самые разные люди, начиная от пенсионеров и заканчивая бизнес-леди. Я бы так сказала — это среднестатистические белорусы. Люди со средними доходами. Женщин среди них, конечно, значительно больше, но количество мужчин год от года увеличивается. Они приходят все чаще. И если раньше среди их запросов были в основном носы и уши, то сегодня качественный запрос поменялся — мужчины делают блефаропластику, круговую подтяжку лица. У людей сегодня есть понимание, что не только шрамы и морщины украшают мужчин и что хороший внешний вид — это показатель здоровья, внимательного отношения к себе, что тоже важно.

Работа над ошибками и разрушение стереотипов

— Часто ли приходится исправлять ошибки других врачей, центров, татуировщиков?

— Я бы не сказала. Каждый хирург старается сохранить свой имидж и ошибки предпочитает устранять сам. Те же татуировщики в основном сами работают над своими ошибками. Мне очень нравится эта практика, когда в крупных салонах есть оборудование для нанесения татуировки и есть лицензия и оборудование для удаления.

— В интернете сейчас множество сайтов пластических хирургов-одиночек. Можно ли им доверять?



Лазерные процедуры не только помогают убрать с кожи сосудистые звездочки и пигментные пятна, но и в целом омолаживают ее

— А почему нет? Частники ведь сами по себе не работают — не дома же они оперируют. В любом случае он работает в какой-то клинике, у него есть условия — и послеоперационная палата, и врач-анестезиолог. Просто он сам себя представляет в интернете. Лучшие это доктора или нет — не берусь судить, возможно — самые амбициозные. Но в любом случае, если у клиники есть лицензия Минздрава — нет повода ей не доверять. У нас в стране достаточно жесткий контроль, поэтому и нет такого беспредела, как мы иногда видим в СМИ у наших соседей. Если, конечно, вы не решитесь обратиться к доморощенному специалисту, который будет делать вам уколы красоты прямо на кухне — тут уже только вопрос вашего здравого смысла.

— Стандартное представление о пластической хирургии — это пельменные губы и большая грудь. Часто ли к вам обращаются с просьбами, противоречащими здравому смыслу?

— Такие стереотипы появились от того, что не все специалисты пластической хирургии служат своему делу. Ведь пластическая хирургия — это искусство, тонкое и сложное. И если врачи идут на поводу у пациентов, иногда даже вопреки здравому смыслу, они девальвируют профессию. На мой взгляд, грамотный специалист, который имеет большой опыт работы, имеет чувство вкуса и меры, не сделает то, что некрасиво. Те губы жуткие, которыми пестрит интернет — это плохой результат плохого специалиста. У нас бывают разные пациенты, бывает, что и просят нечто несуразное, противоречащее норме. Любая наша процедура начинается с обсуждения — как это будет выглядеть в итоге, как долго будет длиться реабилитация. Далеко не всегда возможно сделать с человеком то, что он хочет.



© Sputnik / Виктор Толочко К помощи эстетической медицины охотно прибегают и мужчины

Как говорится — возможности эстетической медицины безграничны, но ограничены возможностями пациента, в том числе и состоянием здоровья. Предварительно все обсуждается и принимается решение, которое устроит обе стороны.

Про ахматовский нос и зеркало

— В вашей клинике сегодня одна из самых больших очередей — на ринопластику.

— Да, это так. Носы у нас делают два хирурга — поэтому к ним и длительная запись. Хотя, если есть необходимость — такую операцию можно сделать и быстро. Но, как правило, ринопластику люди планируют заранее: берут отпуск на определенный период. Поэтому запись может быть не на один месяц вперед. Сейчас у нас люди записываются и на январь 2018 года. На такие операции люди не решаются наобум — тут и обследования нужны, и подготовка, и отпуск на период реабилитации.



© Sputnik / Виктор Толочко Наталья Постоялко уверена: главная задача пластической хирургии – помочь человеку нравиться самому себе.

— У меня была знакомая, у которой нос из-за детской травмы был с горбинкой. Такой, знаете, ахматовский. Когда она выросла, она, наконец, сделала ринопластику. На мой взгляд, стала банальной курносой красавицей и утратила свой шарм. Пытается ли доктор объяснить, что следуя каким-то модным стереотипам, человек может потерять свою индивидуальность?

— Себе ваша знакомая после операции нравилась?

— Да, по-моему, она была очень довольна.

— Значит, все было сделано верно. Потому что главное правило пластической хирургии — помочь человеку нравиться себе. Унять его внутренние противоречия, вернуть гармонию. Самоощущение куда важней, чем те эмоции, которые человек вызывает у других. Мы не станем говорить пациентке, которая пришла на липосакцию, что Рубенс находил таких женщин красавицами. Мы сделаем так, чтобы она нравилась себе в зеркале,

при этом постараемся не навредить. Для эстетической медицины это очень важно.

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— Бывает ли, что результат не соответствует ожиданиям?

— Конечно, бывает по-разному, хирурги — не боги. Но обычно опытный врач всегда может достоверно спрогнозировать, как поведет себя кожа, ткани, каким будет результат. Бывает, когда ожидание превосходит реальные возможности. Случается и выяснять отношения. Но мы стараемся подробно описывать человеку все возможные риски, все сложности реабилитационного периода, а он в пластической хирургии достаточно долгий — это серьезные отеки, синяки, рубцы. После круговой подтяжки лица можно появиться на людях не раньше чем через 3-4 недели.



© Sputnik / Виктор Толочко Клинический центр пластической хирургии и медицинской косметологии - старейший в Минске

— Эстетическая хирургия — одно из важнейших направлений медицинского туризма.

— Да. Как я уже говорила, у нас оперируется немало иностранцев, особенно россиян. Чаще всего они едут на объемные операции, им интересен комплексный подход — если уже приехали, потратились на билеты, гостиницу, так чтобы извлечь из этого максимум. Как правило, это и круговая подтяжка лица, верхние и нижние веки, одновременно можно сделать лицо и грудь, лицо и живот и т. д. Бывает, что над одним пациентом работает сразу несколько специалистов на операции.

Сейчас общество более открыто к пластической хирургии. Конечно, есть сторонники естественного старения, которые гордятся всеми своими морщинами, ратуют за искусство красивого старения. Это их право. Ведь самое главное, что нужно для нашего спокойствия — это восприятие человеком самого себя. Но если современная медицина дает возможность отвоевать что-то у времени, дольше выглядеть молодым, то почему бы и нет?