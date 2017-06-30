Рубли берегли, а копейки – нет: как для вас прошла деноминация

С момента деноминации прошел почти год. Опрошенные Sputnik минчане единогласны — новые деньги красивые и похожи на евро. Многие довольны тем, что не нужно больше носить с собой миллионы, а кто-то скучает по старым банкнотам, в довесок к которым не идут монетки.

Некоторые уверены, что деноминацией нас пытались запутать — расставаться с копеечкой проще, чем с тысячами рублей, потому мы не замечаем, как растут цены в магазинах. А кто-то спустя год после деноминации уже и забыл, какими были прежние банкноты.

Привыкли ли минчане за год к новым деньгам, смотрите в опросе Sputnik.