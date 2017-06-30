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Рубли берегли, а копейки – нет: как для вас прошла деноминация

01.07.2017 08:01 — Разное | Sputnik Беларусь  
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С момента деноминации прошел почти год. Опрошенные Sputnik минчане единогласны — новые деньги красивые и похожи на евро. Многие довольны тем, что не нужно больше носить с собой миллионы, а кто-то скучает по старым банкнотам, в довесок к которым не идут монетки.

Некоторые уверены, что деноминацией нас пытались запутать — расставаться с копеечкой проще, чем с тысячами рублей, потому мы не замечаем, как растут цены в магазинах. А кто-то спустя год после деноминации уже и забыл, какими были прежние банкноты.

Привыкли ли минчане за год к новым деньгам, смотрите в опросе Sputnik.

 
 
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Как быстро минчане привыкли к новым деньгам и привыкли ли к ним вообще за год, смотрите в опросе Sputnik.

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