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Впервые модель в хиджабе украсила обложку американского журнала мод
19-летняя модель Халима Адем стала первой моделью в хиджабе, которая появилась на обложке американского глянцевого журнала Allure.
Девушка родилась в Кении, а выросла в США, участвовала в показах Max Mara, Alberta Ferretti и Yeezy. Она начала носить хиджаб с 8 лет, следуя примеру матери.
«Общество сильно давит на девушек и заставляет их соответствовать определенному образу. А я — личность, а не только девушка с красивой внешностью. Хиджаб защищает меня от высказываний в духе: „Ты слишком худая“, „Ты слишком толстая“, „Посмотри-ка на ее бедра“», —
В интервью журналу модель также отметила, что индустрия моды все больше становится открытой «нестандартной» красоте и ярким личностям.
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