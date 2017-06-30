Впервые модель в хиджабе украсила обложку американского журнала мод

19-летняя модель Халима Адем стала первой моделью в хиджабе, которая появилась на обложке американского глянцевого журнала Allure.

Публикация от Allure Magazine (@allure) Июн 20 2017 в 5:02 PDT

Девушка родилась в Кении, а выросла в США, участвовала в показах Max Mara, Alberta Ferretti и Yeezy. Она начала носить хиджаб с 8 лет, следуя примеру матери.

«Общество сильно давит на девушек и заставляет их соответствовать определенному образу. А я — личность, а не только девушка с красивой внешностью. Хиджаб защищает меня от высказываний в духе: „Ты слишком худая“, „Ты слишком толстая“, „Посмотри-ка на ее бедра“», — делится Халима.

Публикация от Allure Magazine (@allure) Июн 20 2017 в 12:07 PDT

В интервью журналу модель также отметила, что индустрия моды все больше становится открытой «нестандартной» красоте и ярким личностям.