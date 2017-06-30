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Впервые модель в хиджабе украсила обложку американского журнала мод

01.07.2017 09:05 — Разное | Tut.by  
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19-летняя модель Халима Адем стала первой моделью в хиджабе, которая появилась на обложке американского глянцевого журнала Allure.

Девушка родилась в Кении, а выросла в США, участвовала в показах Max Mara, Alberta Ferretti и Yeezy. Она начала носить хиджаб с 8 лет, следуя примеру матери.

«Общество сильно давит на девушек и заставляет их соответствовать определенному образу. А я — личность, а не только девушка с красивой внешностью. Хиджаб защищает меня от высказываний в духе: „Ты слишком худая“, „Ты слишком толстая“, „Посмотри-ка на ее бедра“», — делится Халима.

В интервью журналу модель также отметила, что индустрия моды все больше становится открытой «нестандартной» красоте и ярким личностям.

 
 
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