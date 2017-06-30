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Словно звездочка ночная: как Диего Марадона зажигал в Москве с цыганами

01.07.2017 09:26 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Один из лучших игроков в истории футбола аргентинец Диего Марадона признался, что является фанатом президента РФ Владимира Путина и готов "кое-что сделать для чемпионата мира 2018 года".

А пока легенда футбола посещает Россию, куда он прибыл по приглашению газеты "Советский спорт" и общественного движения "Россия любит футбол". Марадона уже побывал на строящемся стадионе "Динамо", заявил о своем намерении возглавить сборную РФ и рассказал о главной проблеме российского футбола.

А вечером футболист танцевал в московском ресторане с цыганками и даже спел под гитару "Очи черные".

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