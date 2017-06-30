Словно звездочка ночная: как Диего Марадона зажигал в Москве с цыганами

Один из лучших игроков в истории футбола аргентинец Диего Марадона признался, что является фанатом президента РФ Владимира Путина и готов "кое-что сделать для чемпионата мира 2018 года".

А пока легенда футбола посещает Россию, куда он прибыл по приглашению газеты "Советский спорт" и общественного движения "Россия любит футбол". Марадона уже побывал на строящемся стадионе "Динамо", заявил о своем намерении возглавить сборную РФ и рассказал о главной проблеме российского футбола.

А вечером футболист танцевал в московском ресторане с цыганками и даже спел под гитару "Очи черные".