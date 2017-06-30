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Спортозор: старт Лиги Европы, Кубок Конфедераций и Уимблдон

01.07.2017 10:00 — Разное | Sputnik Беларусь  
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О наиболее заметных спортивных событиях уходящей недели на радио Sputnik Беларусь расказал спортивный обозреватель Sputnik Максим Костьян.

На этой неделе стартовал очередной сезон Лиги Европы.  В первом матче 1-го квалификационного раунда турнира минское "Динамо" на столичном стадионе "Трактор" принимало фарерский "Рунавик", белорусы одержали победу со счетом 2:1.

"Это хороший задел для выездной встречи и выхода в следующий тур квалификационного раунда. Мы выигрываем, проходим дальше, и надеюсь, в нынешнем году белорусы смогут поиграть в групповом раунде Лиги Европы", — отметил Костьян.

Кроме того, на минувшей неделе солигорский "Шахтер" принимал литовскую "Судуву", игра завершилась со счетом 0:0. Ответный поединок пройдет в Литве 6 июля, и в этот же день на Фарерских островах состоится ответный матч между минским "Динамо" и "Рунавиком", в котором белорусам нужна только победа.

Спортозор: старт Лиги Европы, Кубок Конфедераций и Уимблдон
© Фото: Олег Дмитриев
Чему научил болельщиков и футболистов Кубок конфедераций

В продолжение футбольной темы: на уходящей неделе определились финалисты Кубка конфедераций, который завершится в России уже в воскресенье, 2 июля.

"Судя по отзывам болельщиков, которых до старта турнира пугали западные СМИ, все остались довольны. Даже была забавная история — мексиканский болельщик сказал жене, что ушел в супермаркет, в то время как сам отправился в Россию на Кубок конфедераций", — рассказал Костьян.

В воскресенье, 2 июля, Мексика поспорит за бронзовые награды Кубка конфедераций с командой Португалии, а чуть позже в этот же день состоится финальный матч турнира Чили-Германия.

Одновременно в воскресенье стартуют и соревнования в основной сетке Уимблдонского турнира в Лондоне

"Там представлены три наших теннисистки Арина Соболенко, Александра Саснович и Виктория Азаренко. Виктория, кстати, сейчас находится вместе с сыном в Лондоне и активно в соцсетях размещает фотографии, на которых она тренируется, а маленький Лео поедает аккредитацию", — рассказал Костьян.

Несмотря на летний сезон, очередная новость недели пришла из мира хоккея: руководство хоккейного клуба "Динамо-Минск" за неделю нашло замену Крэйгу Вудкрофту. В новом сезоне  работать с минчанами снова будет специалист из Канады Горди Дуайер, известный своей требовательностью и взрывным характером.

Полную версию беседы об основных спортивных событиях недели слушайте на радио Sputnik Беларусь.

 
Теги: Новости, Минск
 
 
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