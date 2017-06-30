|
Спортозор: старт Лиги Европы, Кубок Конфедераций и Уимблдон
01.07.2017 10:00 — Разное | Sputnik Беларусь
О наиболее заметных спортивных событиях уходящей недели на радио Sputnik Беларусь расказал спортивный обозреватель Sputnik Максим Костьян.
На этой неделе стартовал очередной сезон Лиги Европы. В первом матче 1-го квалификационного раунда турнира
"Это хороший задел для выездной встречи и выхода в следующий тур квалификационного раунда. Мы выигрываем, проходим дальше, и надеюсь, в нынешнем году белорусы смогут поиграть в групповом раунде Лиги Европы", — отметил Костьян.
Кроме того, на минувшей неделе солигорский "Шахтер" принимал литовскую "Судуву", игра завершилась со счетом 0:0. Ответный поединок пройдет в Литве 6 июля, и в этот же день на Фарерских островах состоится ответный матч между минским "Динамо" и "Рунавиком", в котором белорусам нужна только победа.
© Фото: Олег Дмитриев
В продолжение футбольной темы: на уходящей неделе определились финалисты Кубка конфедераций, который завершится в России уже в воскресенье, 2 июля.
"Судя по отзывам болельщиков, которых до старта турнира пугали западные СМИ, все остались довольны. Даже была забавная история — мексиканский болельщик сказал жене, что ушел в супермаркет, в то время как сам отправился в Россию на Кубок конфедераций", — рассказал Костьян.
В воскресенье, 2 июля, Мексика поспорит за бронзовые награды Кубка конфедераций с командой Португалии, а чуть позже в этот же день состоится
Одновременно в воскресенье стартуют и
"Там представлены три наших теннисистки Арина Соболенко, Александра Саснович и Виктория Азаренко.
Несмотря на летний сезон, очередная новость недели пришла из мира хоккея: руководство хоккейного клуба "Динамо-Минск" за неделю нашло замену Крэйгу Вудкрофту. В новом сезоне работать с минчанами снова будет специалист из Канады Горди Дуайер, известный своей требовательностью и взрывным характером.
Полную версию беседы об основных спортивных событиях недели слушайте на радио Sputnik Беларусь.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Стартовые матчи Лиги Европы, итоги Кубка конфедераций в России, прогнозы на Уимблдон и новый тренер хоккейного "Динамо-Минск" ― в обзоре основных спортивных...
|
Архив (Разное)
Комментарии