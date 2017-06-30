Перечень и нормы ввоза подкарантинной продукции на территорию ЕАЭС

1 июля 2017 года на территории стран – членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС) вступают в силу документы, создающие единую нормативно-правовую базу в сфере карантина растений.

Для обычных граждан появятся некоторые ограничения при ввозе на территорию любого из государств, входящих в ЕАЭС, растительной продукции с территории третьих стран. Ввоз продукции с высоким фитосанитарным риском ограничен пятью килограммами и тремя букетами цветов на одного человека ( решение совета ЕЭК № 157 ).

Подробности новых правил ввоза растений и список некоторых продуктов, попадающих под это ограничение – смотрите в инфографике Sputnik. ( Полный перечень подкарантинной продукции с высоким фитосанитарным риском опубликован в решении Комиссии Таможенного союза №318.)

В ЕАЭС входят пять государств: Армения, Беларусь, Россия, Казахстан и Кыргызстан. До недавнего времени в каждой стране действовали свои фитосанитарные требования, что мешало свободному перемещению продукции внутри союза.