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Перечень и нормы ввоза подкарантинной продукции на территорию ЕАЭС

01.07.2017 10:00 — Разное | Sputnik Беларусь  
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1 июля 2017 года на территории стран – членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС) вступают в силу документы, создающие единую нормативно-правовую базу в сфере карантина растений.

Для обычных граждан появятся некоторые ограничения при ввозе на территорию любого из государств, входящих в ЕАЭС, растительной продукции с территории третьих стран. Ввоз продукции с высоким фитосанитарным риском ограничен пятью килограммами и тремя букетами цветов на одного человека (решение совета ЕЭК № 157).

Подробности новых правил ввоза растений и список некоторых продуктов, попадающих под это ограничение – смотрите в инфографике Sputnik. (Полный перечень подкарантинной продукции с высоким фитосанитарным риском опубликован в решении Комиссии Таможенного союза №318.)

В ЕАЭС входят пять государств: Армения, Беларусь, Россия, Казахстан и Кыргызстан. До недавнего времени в каждой стране действовали свои фитосанитарные требования, что мешало свободному перемещению продукции внутри союза.

 
 
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С 1 июля 2017 года вступают в силу единые фитосанитарные требования, предъявляемые к подкарантинной продукции в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС). Какую...

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