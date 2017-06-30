Сегодня в приложении «Афиша TUT.BY» стартует новый розыгрыш, где будет разыграно 10 двойных билетов на фестиваль электронной музыки « Космос наш! », который пройдет на территории центра по парусному спорту 7 июля. Участие в розыгрыше продлится до 6 июля.



vk.com/kosmosnash_club

Напомним, в обновленном приложении «Афиша TUT.BY» появился новый раздел — «Розыгрыши билетов». Теперь вы можете испытать удачу и участвовать в розыгрышах билетов в кино, на концерты, спектакли, фестивали и другие культурные мероприятия.

Сегодня стартовал розыгрыш билетов, где будут разыграны 10 двойных билетов. Победители будут объявлены в приложении «Афиши» 6 июля.

Для участия в розыгрыше вам необходимо: 1) скачать приложение «Афиша» для iOS или Android ; 2) открыть раздел «Розыгрыши» и нажать «Участвовать».

Этой весной было объявлено о переносе места проведения белорусского фестиваля электронной музыки. Как сообщили организаторы, 7 июля « Космос наш! » пройдет на территории центра парусного спорта, включая кафе и пляж на Минском море. Хедлайнерами фестивали станут диджей из Германии Timo Maas, бельгийский музыкант Kolombo и уже по традиции диджей Конь.





Пожалуй, главный электронный оупен-эйр Беларуси, который на самом деле стал культовым и в лучшие времена собирал у себя до 10 тысяч гостей, в этом году решил изменить формат. Во-первых, традиционный ламповый Остров Любви остался в прошлом. Во-вторых, организаторы хотят сделать так, чтобы «антураж фестиваля больше соответствовал ожиданиям обеспеченных взрослых тусовщиков».

— Около 10 лет назад «Космос наш!» переехал на Остров любви у СОК «Юность». Теперь мы меняем локацию, и я уверен, что многие захотят увидеть новую версию фестиваля. При этом сохраняется наша традиция, когда тысячи гостей встречают рассвет над Минским морем под красивую танцевальную музыку, — рассказал Вадим Кудряшов.

Купить билеты можно на сайте AFISHA.TUT.BY. Купить билет

Участие в розыгрышах

Ищите в обновленной версии «Афиша TUT.BY» раздел «Розыгрыши билетов» и наслаждайтесь культурным отдыхом! Чтобы принять участие в розыгрыше, достаточно авторизоваться в приложении и нажать на кнопку «Участвовать» на странице. Вам будет присвоен номер электронного билета, который будет показан на странице розыгрыша. На той же странице будут размещены и итоги. Победитель будет определен случайным образом в течение суток после окончания розыгрыша. К слову, итоги всех розыгрышей можно будет посмотреть на странице истории розыгрышей. Мы будем радовать вас билетами на крупные и значимые мероприятия! Обновляйте приложение и следите за разделом «Розыгрыши билетов»!

Расширяем границы кино

Ни один регион не останется без актуального расписания. Мы добавили в киноафишу более 35 городов Беларуси. Теперь расписание культурных мероприятий доступно не только для Минска и областных центров, но и для районных центров. Чтобы посмотреть афишу своего города, просто отметьте его в приложении (в меню — пункт «Ваш город»). Выбирайте понравившиеся фильмы и проводите отличные выходные!

Нововведения доступны для пользователей Android-версии приложения «Афиша TUT.BY» и для iOS.