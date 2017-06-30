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Обнародованы зарплаты сотрудников администрации Трампа

01.07.2017 10:07 — Разное | Tut.by  
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Администрация президента США Дональда Трампа обнародовала информацию о зарплатах сотрудников Белого дома. Документ опубликован на сайте президентской администрации.

В 16-страничном документе содержится информация о заработных платах 377 сотрудников Белого дома. Ежегодное жалованье чиновников варьируется от 30 тысяч до 179 тысяч долларов.

Наиболее высокие зарплаты в администрации президента США имеют пресс-секретарь Трампа Шон Спайсер, политический консультант Стив Бэннон, а также старший советник Келлиэнн Конуэй и руководитель аппарата сотрудников Белого дома Райнс Прибэс. Глава Национального экономического совета при Белом доме Гэри Коэн получает самое низкое жалованье.

Как следует из документа, дочь президента Иванка Трамп и ее супруг Джаред Кушнер зарплату из Белого дома не получают.

В ноябре 2016 года Дональд Трамп заявил, что откажется от зарплаты на президентском посту. Его ежегодное жалованье должно было составлять 400 тысяч долларов в год. Вместо этого он получает символический один доллар за 12 месяцев работы в должности президента США.

 
 
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В 16-страничном документе содержится информация о заработных платах 377 сотрудников Белого дома. Ежегодное жалованье чиновников варьируется от 30 тысяч до 179 тысяч...

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