Месси с размахом сыграл свадьбу в родном городе

Форвард «Барселоны» и капитан сборной Аргентины 30-летний Лионель Месси с размахом сыграл 30 июня свадьбу в своем родном городе Росарио.



Фото: Reuters

Невеста четырехкратного обладателя «Золотого мяча» — 29-летняя Антонелла Рокуццо. Она знакома с футболистом еще с детства, а в отношениях пара состоит уже около 10 лет. У них двое сыновей — Тьягу родился в 2012 году, Матео — в 2015-м.



Фото: Reuters

На свадьбу приглашены 260 гостей, а в городе Росарио были предприняты повышенные меры безопасности — задействовано около 300 полицейских и частная охранная фирма.

Видео: NTDRussian

Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.



На свадьбу прибыли друзья детства молодоженов и многие звездные футболисты — Неймар, Луис Суарес, Даниэл Алвес, а также Карлес Пуйоль, Серхио Агуэро, Гонсало Игуаин, Хави, Сеск Фабрегас. Приехал и Херар Пике со своей невестой — колумбийской певицей Шакирой, хотя в прессе ранее собщалось, будто у нее конфликт с женой Месси Антонеллой Рокуццо.



Фото: tn.com.ar

Платье для невесты изготовила известный испанский дизайнер Роза Клара, которая наряжала испанскую королеву Летицию.



Фото: Reuters

Как отмечает телеканал Todo Noticias , Месси предложил гостям вместо подарков ему и невесте, перечислять деньги в его благотворительный фонд, который оказывает оздоровительную, образовательную и спортивную помощь детям.