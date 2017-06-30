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В России увеличили минимальную зарплату. Белорусы по-прежнему получают больше

01.07.2017 10:33 — Разное | Tut.by  
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В России с 1 июля минимальный уровень оплаты труда (МРОТ) повысили с 7500 до 7800 российских рублей (с 245 до 255 белорусских рублей).


Фото: Reuters

Правительство России намерено в ближайшие два года увеличить МРОТ до бюджета прожиточного минимума работающего человека, который в первом квартале этого года составлял 9909 российских рублей (324 белорусских рублей), сообщает Росбалт.

По данным, представленным вице-премьером Ольгой Голодец, зарплату на уровне МРОТ в стране получают 4,9 миллиона занятых.

В Беларуси минимальная зарплата сейчас составляет 265 рублей. В последний раз этот показатель вырос с 1 января этого года. Для сравнения: в Литве «минималка» составляет 380 евро (около 840 белорусских рублей).

При этом по средним зарплатам россияне опережают белорусов.

 
 
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Правительство России намерено в ближайшие два года увеличить МРОТ до бюджета прожиточного минимума работающего человека.

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