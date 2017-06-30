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Тест с подвохом. Сможете ли вы отличить китайский авто от европейского по деталям?
«Да я китайский автомобиль с закрытыми глазами от любого другого отличу!» Будем честны: китайский автопром широкими шагами идет к успеху. И некоторые автомобильные марки из Поднебесной уже готовы бросить вызов европейским «ветеранам». Попробуйте определить, где на фото китайский автомобиль, а где — европейский. И это не так просто, как кажется.
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Попробуйте определить, где на фото китайский автомобиль, а где - европейский.
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