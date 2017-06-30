«Да я китайский автомобиль с закрытыми глазами от любого другого отличу!» Будем честны: китайский автопром широкими шагами идет к успеху. И некоторые автомобильные марки из Поднебесной уже готовы бросить вызов европейским «ветеранам». Попробуйте определить, где на фото китайский автомобиль, а где — европейский. И это не так просто, как кажется.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Тест с подвохом. Сможете ли вы отличить китайский авто от европейского по деталям? Попробуйте определить, где на фото китайский автомобиль, а где - европейский.