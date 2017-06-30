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Совладелица СТО об особенностях гарантийного обслуживания автомобилей

01.07.2017 11:50 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Когда вы покупаете новый автомобиль у дилера, он дает определенную гарантию на узлы и агрегаты. Кто-то дает 5 лет, кто-то дает тысячу километров. И в течение этого срока, если что-то случается, дилер обязуется неполадку устранить. Но тут нас с вами ожидает сюрприз, а иногда и подвох.

Дилер не все согласен устранить бесплатно. Нужно иметь ввиду, что такие расходные категории, как фильтры, масла и стекло, считаются расходниками, и эти позиции заменяются за деньги, либо дилер требует даже такие простые вещи менять только по месту продажи. Иначе договор о гарантийных обязательствах будет разорван.

Совладелица СТО об особенностях гарантийного обслуживания автомобилей
© Sputnik Михаил Мордасов
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"Гарантийный же ремонт — это когда вы приехали на СТО или к тому же дилеру и поменяли стекло. И вам, допустим, поменяли стекло.  И вам говорят, что на лобовое стекло у вас гарантия 30 дней. Потом дают срок на выполненную работу — 10-12 дней. Если снова что-то происходит, возвращайтесь с актом выполненных работ и чеком, и предъявляйте гарантийные обязательства", — советует Малаховская.

Поскольку Беларусь входит в Евразийский союз, а документация и сертификация приведена к общеевропейской системе, возникает интересная ситуация. Когда СТО обладает квалифицированным персоналом, ставит оригинальные детали и использует оригинальные материалы, то станция фактически имеет право работать с любым автомобилем, в том числе, находящимся на пост-продажной гарантии. Дилеры против такого положения.

"У дилеров дороже, потому, что там больше штат, больше площадь, больше людей нужно кормить, чтобы обеспечивать ту красоту, которую мы любим. Если вы заменили стекло, тормозные колодки, фильтр из оригинальных материалов, вы не внесли никаких изменений в кузов, узлы и агрегаты. Дилер не имеет права вам отказать. Они об этом знают, но не афишируют", — рассказывает Малаховская.

В Беларуси до сих пор идет противостояние сертифицированных СТО и авторизованных автомобильных дилеров. В России такое противостояние переходит в мирную фазу переговоров, в то время как в Европе это уже давно пройденный этап, и при наличии сертификата на проведение ремонтных работ конфликтов между дилером, СТО и владельцем гарантийного автомобиля не возникает.

Полную версию беседы о проблемах гарантийного обслуживания автомобилей с совладелицей СТО Юлией Малаховской слушайте на радио Sputnik Беларусь.

 
 
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Совладелица одного из минских СТО Юлия Малаховская рассказала радио Sputnik Беларусь о разнице между гарантийным ремонтом автомобиля и ремонтом гарантийного...

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