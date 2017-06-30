Определились соперники гандболистов БГК в групповом раунде лиги чемпионов

На прошедшей в Любляне жеребьевке определились составы групп основного раунда гандбольной Лиги чемпионов сезона-2017/18.

Брестский гандбольный клуб имени Мешкова определен в элитный пул «B», где его соперниками станут венгерский «Веспрем», польский «Виве», французский ПСЖ, датский «Ольборг», словенский «Целе», немецкие «Фленсбург» и «Киль».

В пул «А» вошли испанская «Барселона», нынешний обладатель титула македонский «Вардар», немецкий «Райн Левен», хорватский «Загреб», польская «Висла», венгерский «Пик», шведский «Кристианстад», французский «Нант».





Старт группового раунда запланирован в период с 13 по 17 сентября, финиш — в марте 2018-го. Путевки в плей-офф получат по 6 лучших команд каждой группы.

В двух предыдущих сезонах БГК выходил в плей-офф, но завершал борьбу после первого раунда.