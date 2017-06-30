Год без нулей на купюрах: первые итоги деноминации

Экономика и белорусское общество полностью адаптировались к новым купюрам и монетам, которые были введены в обращение ровно год назад после деноминации, которая произошла 1 июля 2016 года.



© Sputnik / Виктор Толочко Нацбанк изъял из обращения почти все старые банкноты

Sputnik вспоминает, как проходила в Беларуси деноминация, а также анализирует, как было воспринято "отсечение лишних нулей" экономикой, банковским сообществом и обычными гражданами и какие последствия на цены были у деноминации.

Деноминация: третья по счету и самая сложная

Деноминация состоялась в Беларуси 1 июля 2016 года: в обращение были введены новые банкноты и монеты — образца 2009 года. При этом монеты в истории суверенной республики появились впервые.

О проведении деноминации стало известно еще в 2015 году: указ о проведении деноминации в Беларуси был подписан президентом Беларуси Александром Лукашенко 4 ноября 2015 года.

Если не считать ввода в обращение в 1992 году белорусского рубля в качестве замены советских денег, она стала третьей по счету и самой масштабной — в 10 тысяч раз.



© Sputnik / Виктор Толочко Деноминация белорусского рубля

Последняя деноминация также стала и самой технически сложной: перевести на новое программное обеспечение предстояло не только банковское оборудование, но и тысячи банкоматов, платежных терминалов в магазинах, предприятиях общепита и сервиса, вендинговые автоматы, автоматы на парковках и АЗС. Кроме того, потребовалось перенастроить системы дистанционного банковского обслуживания, мобильный банкинг и интернет-банкинг, сменить ценники в магазинах и проделать еще множество технических мероприятий. Масштабной была и информационная работа, которую, начиная с ноября 2015 года, проводили Нацбанк, коммерческие банки и предприятия торговли и общепита.

В среднем, затраты банков на перенастройку оборудования оценивались в миллионы долларов.

Примечательно, что с 1 июля в Беларуси произошла не только замена денежных знаков: на новые единицы измерения были переведены бюджетные правительственные документы, международные и внутренние обязательства правительства и Нацбанка, пересчитаны активы всех предприятий, стоимость акций, облигаций и иных ценных бумаг в белорусских рублях. Корректировке в "минус четыре нуля" подверглись и зарплаты, суммы на текущих счетах, кредиты и депозиты граждан в белорусских рублях.

Зачем провели деноминацию в Беларуси?

Деноминации белорусы ждали примерно с 2011 года, однако на протяжении нескольких лет белорусские власти уверяли, что пока для денежной реформы еще не время: слишком велика инфляция.

Примерно за год до проведения деноминации экс-глава Нацбанка Надежда Ермакова пошутила в общении с журналистами, что для проведения деноминации пока нет смысла: по ее словам, количество нулей еще помещается на банкнотах, а сами банкноты — в кошельки граждан.

Однако уже в 2015 году, когда Белстат опубликовал данные об итогах работы белорусской экономики за 2014 год, стало понятно, что размер ВВП страны "не помещается в триллионы рублей", и не особо сведущим в математике белорусским журналистам, а заодно и Белстату пришлось срочно вспоминать, как называется порядок цифр, превышающий триллион.

К этому же времени чрезмерно громоздкими стали и другие расчеты крупных сумм.

Еще одной неофициальной причиной в обществе называют тот факт, что напечатанные в 2009 году и помещенные в хранилище Нацбанка новые деньги якобы начали портиться. Презентуя журналистам новые деньги, в Нацбанке опровергли эту информацию, однако сразу после 1 июля граждане массово сталкивались с дефектами на монетах.

Как вводили новые белорусские деньги?

Белорусские коммерческие банки заранее занялись загрузкой новых наличных денег в банкоматы и предупредили граждан о том, что отделения банков и дистанционные банковские сервисы не будут работать. Кроме того, Нацбанк разрешил банкам 1 июля не осуществлять обслуживание клиентов в связи с тем, что проведение целого ряда операций будет ограничено.

В день деноминации многие банки не работали, в субботу и воскресенье 2-3 июля ряд банковских отделений работал в ограниченном режиме, клиентам были доступны только некоторые операции — в основном, обмен валют и размен денег.



© Sputnik / Виктор Толочко Пресс-конференция в Нацбанке

На несколько дней страна перешла практически полностью на наличный денежный оборот.

Уже с нуля часов 1 июля многие банкоматы стали выдавать клиентам новые денежные купюры, однако в первые дни после деноминации сдачу в магазинах выдавали старыми деньгами.

В те дни возникали проблемы с оплатой в платежных терминалах, принимающих наличность, а также в паркоматах и вендинговых автоматах, и, к примеру, жителям Минска пришлось побегать в поисках старых денег.

Примечательно, что изначально отмечались случаи, когда на сдачу на рынках белорусы могли получить российские монеты.

Как реагировала торговля?

Торговля переходила на новые ценники постепенно.

Сначала для того, чтобы граждане привыкли к соотношению новых и старых цен, на ценниках указывали цены в денежных единицах 2000 года и 2009 года. Двойные ценники появились в магазинах не сразу, хотя предприятия торговли готовились к деноминации серьезно.

С 1 января 2017 года, согласно положениям указа о деноминации, предприятия торговли, общепита и сферы были обязаны указывать цены на товары и услуги только в новых денежных единицах. Правда, еще в начале декабря 2016 года МАРТ уточнил, что процесс смены этикеток небыстрый, и разрешил торговле потратить на эту работу некоторое время — но не более двух месяцев.

Сейчас в белорусских магазинах все ценники — только в денежных единицах 2009 года.

Куда девались старые деньги?

Параллельное хождение денежных знаков образца 2000 года и образца 2009 года завершилось в Беларуси с 1 января 2017 года. Однако изымать из обращения старые банкноты Нацбанк начал сразу же после проведения деноминации.

По состоянию на конец декабря 2016 года изъял из обращения 96% от суммы купюр образца 2000 года или 58% от их количества, было уничтожено 177,5 миллионов вышедших из употребления банкнот.

Сейчас процент изъятия немного выше — около 97%.



© Sputnik / Виктор Толочко Старые измельченные белорусские денежные знаки

Еще в 2015 году, презентуя журналистам новые деньги, представители Нацбанка рассказали, что изымаемые из оборота купюры образца 2000 года будут измельчаться, прессоваться в специальные брикеты и захораниваться в секретном хранилище. Сжигать банкноты нельзя, поскольку при горении такой бумаги выделяется много ядовитых и токсичных веществ.

По подсчетам Нацбанка, всего в обороте находилось 600 миллионов купюр образца 2000 года разного достоинства. Это примерно 7,5 тысяч контейнеров, используемых для межбанковских перевозок, или 600 тонн банкнот. Если бы потребовалось одновременно вывезти к месту уничтожения все эти банкноты, пришлось бы задействовать не менее десяти железнодорожных вагонов.

Почти две трети мелких денег, используемых в основном для размена, еще находятся на руках граждан. Их поступление в Нацбанке ожидали в первом квартале текущего года, однако, как показывает опыт, в кассы центробанков возвращается только половина таких банкнот.

Процесс уничтожения будет завершен после поступления последней банкноты образца 2000 года.

Изменились ли цены после деноминации?

Основным опасением финансовых экспертов и населения было то, что с сокращением количества нулей на купюрах рост цен ускорится.

Однако, как показали данные официальной статистики, за 2016 год инфляция даже не достигла планового параметра — при прогнозе в 12% цены выросли на 11,8%.

Правда, как свидетельствуют данные независимого мониторинга цен Федерации профсоюзов Беларуси, которые были обнародованы в среду, за год цены на значимые товары выросли не на 11,8%, а примерно в два раза больше — до 24%.



© Sputnik / Виктор Толочко Новые ценники

Ощутить разницу между официальной и реальной инфляцией можно с легкостью, покупая, например, зелень у бабушек возле метро или клубнику на рынке.

Пучок укропа, который до деноминации стоил 5 тысяч рублей (50 копеек в денежных единицах 2009 года), теперь, после деноминации, стоит ровно один рубль (10 тысяч рублей в дензнаках 2000 года). Такое соотношение наблюдается практически по всей овощной продукции и мелкой "кондитерке".

Финансовые эксперты считают, что здесь сыграл свою роль так называемый "эффект низких чисел": когда человек не придает значимости мелким суммам денег и не понимает их реальной покупательской стоимости. "Казалось бы, что такое пятьдесят копеек. А ведь на них можно купить булочку и бутылку кефира и пообедать", — отмечал в свое время в интервью Sputnik глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико. Привыкли ли белорусы к новым деньгам?

Привыкли ли белорусы к новым деньгам?

За год белорусы в целом привыкли к новым денежным знакам. Большинство граждан уже не занимаются пересчетом цен в привычное до 1 июля 2016 года исчисление "с четырьмя нулями".

Граждане научились рассчитываться не только рублями, но и копейками, поняли, как соизмерять имеющиеся у них суммы с планируемыми расходами.

Проще стали и валютные отношения.

Эксперты говорят и о том, что деноминация оказала положительный психологический эффект на процессы по дедолларизации экономики. Если раньше для того, чтобы понять, о какой сумме идет речь при том, что имелись в виду миллионы рублей, требовалось все пересчитывать в доллары, то сегодня все понимают: достаточно просто разделить сумму на два. Курс белорусского рубля к доллару стабилен уже полтора года и колеблется в районе 1,9-2 рублей за доллар.

Поэтому все понимают: 100 рублей — это 50 долларов. А если есть такое понимание, то зачем заниматься лишними подсчетами.

Подробнее о том, что думают белорусы о своей жизни с новыми деньгами, смотрите в видеоопросе Sputnik>>