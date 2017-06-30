Маленькая Швейцария, Голубые озера и погранзона: 7 маршрутов для велопутешествия по Беларуси

Велопутешествие — отличный вариант для досуга на выходных, даже если оно небольшое и по, казалось бы, знакомой Беларуси. AFISHA.TUT.BY подобрала 7 маршрутов для новичков и опытных велосипедистов, которые помогут приятно провести несколько дней, не выезжая за пределы страны.

В составлении маршрутов нам помогает Владимир Зенькович, один из руководителей проекта «ВелоЕвро ТУР». Предлагаем как идеи для опытных путешественников, которые не стесняются пристроить велосипед в электричке и улечься на ночлег среди дикой природы, так и для новичков, которые не привыкли к большим дистанциям и таким хитростям.

Маршруты попроще

Минск — Смолевичи — Каменское озеро

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— Самый легкий маршрут для начинающих велотуристов, пожалуй, тот, который не предполагает электричек, места, куда можно доехать прямо из Минска, — рассуждает Владимир. — Первым из таких я называю «В гости к партизанам», либо «Смолевуд».

Начинается путешествие в Уручье, затем через Озерище и Колодищи нужно выбраться на шоссе и мчать в сторону славного городка Смолевичи, а оттуда двигаться на север к Каменскому озеру.



































— По маршруту из интересностей: заброшенный пионерский лагерь, водохранилище перед Смолевичами, натурная площадка «Беларусьфильма» с макетами домов (полноразмерными).

Переночевать при желании можно в конце трека около красивого озера. Место для привала есть, но в выходные днем много людей, к вечеру все разъезжаются. По пути много магазинов, в Смолевичах большие, так что по провизии беспокоиться не надо — все можно купить в дороге.

Немало интересного и буквально рядом со столицей — неплохо, согласитесь. Но вообще, конечно, Владимир уверен, для полных ощущений стоит уехать подальше от центра.

— Все самые красивые места в Беларуси, как я считаю, расположены в западной ее части. Чтобы увидеть то, что реально красиво и первозданно, надо садиться и уезжать из Минска. В этом плане велосипедистам больше всего подходят электрички: заплатив за велосипед, можно спокойно ехать хоть куда. Больше всего я люблю электричку Минск — Гудогай. Идет она очень далеко и до Молодечно остановок не делает, что очень экономит время, — делится небольшим лайфхаком Владимир.

Ошмяны — Гервяты — Жодишки — Малиновая — озеро Вишневское

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Второй маршрут путешественник рекомендует и новичкам, и вообще всем желающим.

— «Вдоль Вилии» — это самый потрясающий маршрут, который я знаю и рекомендую абсолютно всем! — рассказывает Владимир. — Первый день немного сложен, зато во второй можно по асфальту очень быстро доехать до Сморгони (около 30 км) и вернуться в Минск.

— С утра садимся на дизель Минск — Гудогай и едем до станции Ошмяны. Доспать можно в поезде. Ключевые точки маршрута — Гервяты, Жодишки, Малиновая и, наконец, озеро Вишневское. По дороге будет: костел Святой Троицы в Гервятах, водяная мельница там же, старинная брама в лесу на пути пилигримов, каплица посреди леса и усыпальница. Впечатление производят и остатки Тупальского моста. Раньше там была железнодорожная ветка-узкоколейка, но ее разрушили немцы еще в Первую мировую. Насыпь осталась и опоры моста.























— В Жодишках есть офигенный музей-мельница, — продолжает рассказывать про маршрут эксперт. — Ну и самый джекпот — озеро Вишневское. Самое красивое озеро из Нарочанских. Туда очень сложный подъезд, про него мало кто знает, и поэтому оно осталось незагаженным. Ночевать можно в палатке только на турстоянке — озеро входит в Национальный парк «Нарочанский».

Дополнять маршруты Владимира будет еще один эксперт — глава сообщества «Вконтакте» «Шпаркі вандроўнік — падарожжы па Беларусі» Антон Иванов, который посоветовал сразу несколько маршрутов для новичков, которые не требуют много времени и усилий:

— Дело в том, что ночевка в пути — целая наука, которую нужно освоить, — улыбается эксперт. — Поэтому начинать стоит с однодневных маршрутов или с путешествий на небольшие расстояния.

Омельня — Жиличи — Дворец — Красный Берег

















Ключевые точки первого маршрута — Жиличи — Дворец — Красный Берег. Протяженность — всего около 52 километров.

— Выходим на железнодорожной станции Омельня (электричка до Жлобина), едем к деревне Жиличи (там можно увидеть усадьбу Булгаков «Добосна» и сохранившийся хозяйственный двор). Проезжаем через деревню Дворец, в которой стоит глянуть Троицкую церковь второй половины ХIX века, и приезжаем в Красный берег, где стоит увидеть усадьбу Гатовских.

В зависимости от навыков езды на велосипеде этот маршрут может быть как однодневным, так и двухдневным, чтобы вдумчиво осмотреть обе усадьбы.

— На ночевку можно остановиться в районе лесного массива рядом с деревней Красный Бережок, там можно набрать воды для приготовления пищи на костре. А со станции Красный Берег выезжаем в Минск. При желании можно еще заехать в Красную Слободу, чтобы увидеть руины церкви 2-й половины XIX века. Весь маршрут составит около 58 километров, и это, пожалуй, лучший вариант.

Вилейка — Вязынь — Радошковичи — Вязынка





Следующий маршрут немного длиннее — около 70 километров. Ключевые пункты — Вилейка — Вязынь — Радошковичи — Вязынка, все это вдоль живописной Вилейско-Минской водной системы

— Едем на электричке до станции Зенит в Вилейке. Стоит посмотреть костел Крестовоздвиженский, церковь святой Марии Египетской, бывший клуб-казино, который планируют реконструировать под торговый центр. Затем заезжаем в Вязынь, смотрим костел Рождества Девы Марии и церковь Покровскую и выезжаем на Вилейско-Минскую водную систему. На всей протяженности есть добротная тропинка по обе стороны. Проезжаем Радошковичи, там обязательно стоит заметить, как разминаются река и искусственный канал системы. Наконец добираемся до Вязынки, где и садимся на электричку до Минска.

Будслав — Ситцы — Парафьяново





На сладкое от Антона — самый «лайтовый» вариант, с которого вы можете начать путешествовать по Беларуси на своем велосипеде. Основные точки путешествия Будслав — Ситцы — Парафьяново. Ключевой проблемный момент — добраться до агрогородка Будслав, сначала электричкой до Молодечно, а уже оттуда — к пункту назначения.





— Приезжаем на станцию Будслав, смотрим костел и едем в сторону деревни Ситцы, — описывает маршрут путешественник. — Там можно увидеть руины былой усадьбы Домейко, в частности, сохранилась брама начала XVIII века. Возвращаемся в Парафьяново, чтобы посмотреть костел 1913 года. Затем едем назад в Минск со станции Парафьяново. Протяженность маршрута — около 32 километров.

Маршруты посложнее

Миоры

Заканчиваем вариантами путешествий для более опытных велосипедистов. Первый из них начинается на белорусско-латвийской границе и заканчивается в Миорах.

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— В общем, маршрут с довольно сложной логистикой, — рассуждает Антон. — Сложность идет на спад от максимума (первого дня) до ультралайта. Хотя первый день непросто назвать неподъемным — едешь и наслаждаешься. Маршрут рассчитан на три дня. Подстраиваться надо под поезд Минск — Витебск, который мы называем ночной кругосветкой. В Витебск через Молодечно, — улыбается Владимир. — В этом поезде есть прицепной вагон Минск — Друя. В Крулевщизне этот вагон отцепляют и его с еще одним вагоном (Воропаево — Друя) тянут, собственно, на Друю.

— Маршрут проходит вдоль границы и этим и интересен — можно помахать рукой латышам через реку Даугаву в самом начале маршрута.





Поскольку это погранзона — там очень чисто и красиво. Туда не попадет кто угодно. Еще до недавнего времени, чтобы туда пробраться, нужно было получать пропуск. Документы проверяли при выходе из поезда прямо пограничники. С этого года режим упростили и при себе нужно иметь только паспорт гражданина Республики Беларусь. Россиянам же все еще необходим пропуск.

— Первый день пути придется неслабо покрутить педали, зато второй — едешь и наслаждаешься природой вокруг, а третий — сплошь по асфальту. По пути ждет море достопримечательностей: Покровская старообрядческая церковь, Свято-Успенская церковь, памятники узникам гетто и Евфросинье Полоцкой, Замковая гора, костел Рождения Девы Марии, женский монастырь, гора Маяк и костел Божьего Провидения — вот уж где раздолье для исследователя.

По Голубым озерам

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Напоследок Владимир советует отправиться в путешествие по восхитительным Голубым озерам. Во-первых, из-за интересного ландшафта, во-вторых, ради девственно чистых лесов и уникальной флоры. Правда, отправляться лучше всего не напрямую, а со значительным крюком.

— Выезжаем на любимой электричке Минск — Гудогай из столицы и выходим в Солах. Осмотрев костел Пресвятой Девы Мария Розария, отправляемся строго на север, к Гервятам — белорусской маленькой Швейцарии, где можно полюбоваться 61-метровым костелом, который выполнен в по-настоящему европейском стиле. Далее снова мчимся на север к ландшафтному парку «Голубые озера». От станции Солы до середины парка около 75 километров — 7 часов в ультралайт-режиме, поглядывая по сторонам и не напрягаясь. Обратный путь на юг лучше всего проложить до Сморгони.























Маршрут не из маленьких — без учета передвижения по самому парку выходит около 150 километров.

— Важное замечание: посещение «Голубых озер» платное. Но мы всю жизнь бесплатно заезжали в районе Комарово, дальше тропинками-тропинками, мостом через болотце, и вы уже на месте, — делится хитростями путешественник. — Заодно можно посмотреть на разрушенную панскую усадьбу в районе этого заезда. В самом парке ориентироваться уже гораздо проще, хватает карт и указателей, каждый выстраивает маршрут под себя. Хватает, на что посмотреть, советуем установить приложение «Глобус Беларуси», которое показывает достопримечательности рядом с вами.

Этих маршрутов вполне хватит, чтобы организовать себе отличные выходные, не выезжая за пределы страны, а заодно и побольше узнать о Беларуси. Все, что остается, — грамотно рассчитать свои силы, просчитать маршрут и возможные остановки и запрыгивать на велосипед.