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Молодой белорусский вратарь заключил контракт с клубом Американской хоккейной лиги

01.07.2017 12:34 — Разное | Tut.by  
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20-летний белорусский голкипер Иван Кульбаков продолжит карьеру в Американской хоккейной лиге (АХЛ).


Фото: worldjunior2016.com

Кульбаков заключил контракт с клубом «Кливленд Монстерс», который является фармом команды НХЛ «Коламбус Блю Джекетс».

АХЛ — второй по силе турнир Северной Америки, в котором выступают преимущественно основные фарм-клубы команд НХЛ.

Прошлый сезон Иван Кульбаков провел в USHL, где выступал за «Янгстаун Фэнтомс». В 52 играх регулярного сезона белорус отразил 91,9% бросков. Он также был третьим вратарем национальной сборной в Олимпийской квалификации.

 
 
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20-летний белорусский голкипер Иван Кульбаков продолжит карьеру в Американской хоккейной лиге.

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