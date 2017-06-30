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Молодой белорусский вратарь заключил контракт с клубом Американской хоккейной лиги
20-летний белорусский голкипер Иван Кульбаков продолжит карьеру в Американской хоккейной лиге (АХЛ).
Кульбаков заключил контракт с клубом «Кливленд Монстерс», который является фармом команды НХЛ «Коламбус Блю Джекетс».
АХЛ — второй по силе турнир Северной Америки, в котором выступают преимущественно основные фарм-клубы команд НХЛ.
Прошлый сезон Иван Кульбаков провел в USHL, где выступал за «Янгстаун Фэнтомс». В 52 играх регулярного сезона белорус отразил 91,9% бросков. Он также был третьим вратарем национальной сборной в Олимпийской квалификации.
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20-летний белорусский голкипер Иван Кульбаков продолжит карьеру в Американской хоккейной лиге.
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