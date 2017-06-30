Минское « Динамо » подпишет двусторонний контракт на один год с нападающим Дмитрием Буйницким.



Фото: worldjunior2016.com

20-летний уроженец Витебска впервые попал в динамовскую систему в сезоне-2013/14, когда был приглашен в бобруйский «Динамо-Шинник».

А уже в сезоне-2014/15 он дебютировал в КХЛ в составе «Динамо-Минск». Всего в рядах «зубров» нападающий провел 26 матчей, в которых отметился двумя результативными передачами.

В минувшем сезоне Буйницкий отправился в Главную юниорскую лигу Квебека, в клуб Quebec Remparts. Там в 53 матчах в активе Дмитрия 30 (9+21) очков.