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20-летний белорусский хоккеист вернулся из Канады в минское "Динамо"
Минское «
20-летний уроженец Витебска впервые попал в динамовскую систему в сезоне-2013/14, когда был приглашен в бобруйский «Динамо-Шинник».
А уже в сезоне-2014/15 он дебютировал в КХЛ в составе «Динамо-Минск». Всего в рядах «зубров» нападающий провел 26 матчей, в которых отметился двумя результативными передачами.
В минувшем сезоне Буйницкий отправился в Главную юниорскую лигу Квебека, в клуб Quebec Remparts. Там в 53 матчах в активе Дмитрия 30 (9+21) очков.
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Минское "Динамо" подпишет двусторонний контракт на один год с нападающим Дмитрием Буйницким.
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