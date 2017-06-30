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"Это идеальное решение". Алексей Шевченко - о назначении нового тренера минского "Динамо"

01.07.2017 12:38 — Разное | Tut.by  
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Российский журналист газеты «Спорт-Экспресс» Алексей Шевченко прокомментировал назначение Горди Дуайера главным тренером минского «Динамо».


Фото: hcdinamo.by

— В пятницу утром я отвечал на вопросы одной из белорусских газет, речь шла о том, кто может возглавить минское «Динамо» в этот сложный и непростой период. Сказал, что местному специалисту будет очень непросто, так как в Минске своих просто сжигают, пока еще в переносном смысле. И потому было непонятно, кто именно будет работать с командой.

В обед сообщили, что руководить командой будет Горди Дуайер, и надо сказать, что это идеальное решение. При тренере, который очень прилично руководил даже не командой, а лотком по продаже хоккеистов, нынешняя ситуация будет идеальной. «Динамо» вряд ли готово продавать игроков по ходу сезона и точно сохранит состав до конца регулярного чемпионата. Под вопросом подбор хоккеистов. Но в «Медвешчаке» подбор был просто кошмарный, а на команду временами было интересно смотреть. Это назначение говорит о том, что в «Динамо» не все так запущено, как могло показаться

 
Теги: Минск
 
 
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Российский журналист газеты "Спорт-Экспресс" Алексей Шевченко прокомментировал назначение Горди Дуайера главным тренером минского "Динамо".

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