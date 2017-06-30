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Соло для лабрадора с оркестром

01.07.2017 13:20 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Кадры из Турции, где проходили гастроли Венского камерного оркестра, стали самими обсуждаемыми в сообществах любителей собак: невозмутимый лабрадор решил послушать музыку в хорошем исполнении поближе к источнику звука — первой скрипке. На память у зрителей фестиваля в измирском античном театре осталось забавное видео. 

 
 
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Смотрите на видео, как палевый лабрадор не смог усидеть в зале и вышел к музыкантам на сцену, чтобы насладиться классической музыкой.

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