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Брестчанина, пытавшегося болгаркой вскрыть банкомат, доставили в РОВД

01.07.2017 14:11 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Тревожный сигнал от охраняемого объекта, банкомата "Белинвестбанка"  по улице Волгоградская 2 в Бресте, поступил на пульт Московского отдела охраны днем 30 июня, в 12.03.

 "Наряд в составе двух милиционеров прибыл на место спустя три минуты. При осмотре банкомата они услышали звук болгарки, после чего попросили помощи у дежурного по московскому отделу охраны, он направил на место еще один наряд в составе двух милиционеров", — рассказал Малагин.

Четыре милиционера заблокировали данный банкомат, после чего на место происшествия была направлена служебная собака в составе еще одного наряда и группы задержания. Также был  вызван заказчик этого объекта, чтобы открыть, а потом закрыть банкомат.

"Когда открыли помещение, где находится данный банкомат, правоохранители увидели там кроссовки. Собака взяла след и вывела в смежное помещение, в котором босиком находился гражданин, который и подозревался в скрытии банкомата", — сообщил Малагин.

Как позже предположили правоохранители, подозреваемый оставил свои кроссовки, а сам босиком перешел в другое помещение, думая, что таким образом его след сложнее определить. Мужчина не думал о том, что милиция заблокирует его в помещении.

"Собака вывела на болгарку. В самом банкомате было повреждено верхнее перекрытие. Был вырезан квадрат для его телосложения, чтобы спуститься в банкомат и похитить сейф", — рассказал Малагин.

Как отметил собеседник Sputnik, подозреваемый не был пьян. Мужчина был задержан и доставлен в Московский РОВД Бреста для дальнейшего разбирательства.

По некоторым данным, попытку вскрыть банкомат болгаркой совершил 32-летний житель Бреста, работающий водолазом ОСВОДа.

Сотрудники правопорядка, участвовавшие в задержании, будут поощрены денежными премиями, сообщил собеседник.

Комментарий заместителя начальника Московского отдела Департамента охраны Бреста, подполковника милиции Вадима Малагина слушайте на радио Sputnik Беларусь.

 
Теги: Брест
 
 
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О подробностях оригинальной попытки ограбления в Бресте и задержании подозреваемого тремя нарядами милиции с собакой на радио Sputnik Беларусь рассказал...

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