Ретроавтобусы из Эстонии проехали по Минску

Автопробег посвящен 5-летию с даты установления дипломатических отношений между Эстонией и Беларусью и организован с помощью эстонской транспортной компании "Люкс Экспресс" при поддержке посольства Республики Беларусь в Эстонии.

В музее перевозчика находятся 12 раритетных автобуса, в Минск компания привезла четыре: "ЗИС-127", "Икарус-55", "Икарус Люкс", "Икарус-255".

"Самый старый автобус — 1938 года выпуска, мы нашли его в Финляндии и реставрировали 10 лет. Все детали — в точности такие же, как и были при выпуске машины", — рассказал Хуго Осула, основатель компании "Люкс Экспресс".

1 июля автобусы будут выставлены на территории Верхнего города. Двери в них будут открыты, горожане смогут войти и посмотреть на старые машины изнутри.