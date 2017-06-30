ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Ретроавтобусы из Эстонии проехали по Минску

01.07.2017 14:35 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Автопробег посвящен 5-летию с даты установления дипломатических отношений между Эстонией и Беларусью и организован с помощью эстонской транспортной компании "Люкс Экспресс" при поддержке посольства Республики Беларусь в Эстонии.

В музее перевозчика находятся 12 раритетных автобуса, в Минск компания привезла четыре: "ЗИС-127", "Икарус-55", "Икарус Люкс", "Икарус-255".

"Самый старый автобус — 1938 года выпуска, мы нашли его в Финляндии и реставрировали 10 лет. Все детали — в точности такие же, как и были при выпуске машины", — рассказал Хуго Осула, основатель компании "Люкс Экспресс".

1 июля автобусы будут выставлены на территории Верхнего города. Двери в них будут открыты, горожане смогут войти и посмотреть на старые машины изнутри. 

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Смотрите на видео, как старые "Икарусы" ехали по Минску.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Носкевич о "Белом Легионе": оснований для содержания под стражей нет
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика