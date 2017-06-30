Утром в пятницу 30 июня, общаясь с журналистами в Национальной библиотеке, глава СК Иван Носкевич сделал несколько резонансных заявлений. В частности, он прокомментировал выход на свободу фигурантов по делу так называемого "Белого легиона", незарегистрированной молодежно-спортивной организации. Носкевич подтвердил, что дело находится в производстве центрального аппарата Следственного комитета. Также он сообщил, что дело находится под его личным контролем.

"В настоящий момент мы полагаем, что оснований для нахождения под стражей фигурантов по делу не имеется. И мы действительно последовательно приняли решение об изменении им меры пресечения . Что касается перспектив, я пока воздержусь от официально заявления. Ограничусь расхожим термином: следствие покажет", — сказал Носкевич.

К вечеру 30 июня все фигуранты по делу о массовых беспорядках в Минске в марте 2017 года были выпущены на свободу. В общей сложности 35 человек провели в заключении более трех месяцев. В настоящее время по условиям освобождения им достаточно находиться в пределах досягаемости для следственных органов.

СК принял к производству уголовное дело по ст. 287 УК (создание незаконного вооруженного формирования).

Комментарий председателя Следственного комитета Республики Беларусь Ивана Носкевича слушайте на радио Sputnik Беларусь.