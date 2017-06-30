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Беларусь провела новое размещение еврооблигаций - на 1,4 миллиарда долларов

01.07.2017 14:26 — Разное | Ежедневник  
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Беларусь провела новое размещение еврооблигаций - на 1,4 миллиарда долларов

29 июня 2017 года завершено размещение двух новых выпусков еврооблигаций Беларуси общим объемом 1,4 млрд долларов.

Как сообщило Министерство финансов, был размещен 5-летний выпуск с купонной ставкой 6,875% годовых с погашением в феврале 2023 года на сумму 800 млн долларов. Еврооблигации размещены по цене 98,864% от номинальной стоимости с доходностью к погашению 7,125% годовых.

Также Минфин разместил 10-летний выпуск с купонной ставкой 7,625% годовых с погашением в июне 2027 года на сумму 600 млн долларов. Облигации размещены по цене 100% от номинальной стоимости с доходностью к погашению 7,625% годовых.

"Финальная книга заявок, превысившая 2,5 млрд долларов, с участием более 110 международных инвесторов является свидетельством уверенности инвестсообщества в фундаментальных перспективах белорусской экономики, успешной реализации структурных экономических преобразований и эффективной стратегии управления долговым портфелем", - отметило Министерство финансов.

 
 
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29 июня 2017 года завершено размещение двух новых выпусков еврооблигаций Беларуси общим объемом 1,4 млрд долларов.

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