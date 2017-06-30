Эксперимент: как я сдал ЦТ, не зная предмета

Уже не первый год ЦТ вызывает массовую панику как у выпускников школ, так и у родителей и учителей. Если послушать их, то для сдачи централизованного тестирования необходимо чуть ли не несколько лет готовиться, корпеть над учебниками и думать только о предмете.



© Sputnik / Виктор Толочко Результаты ЦТ по биологии появились онлайн

Я решил сдать ЦТ и узнать, сколько можно получить баллов, вообще не готовясь к предмету и не особо его зная. Выбрал биологию. Почему? Все просто: учебник биологии я перестал открывать уже в старших классах — мои семь баллов в аттестат мне поставили "за глазки". А тестирование я хотел сдать именно так — имея лишь общую эрудицию и пытаясь интуитивно выбирать ответы, пытаясь найти максимально правдоподобные.

Про то, как я писал тестирование по биологии, я уже рассказал на радио, поэтому здесь останавливаться на этом не буду >>

В пятницу вечером мне пришел результат моего ЦТ. И оказалось, что я набрал 33 балла из 100. Да, с одной стороны — совсем не много. Но! Средний балл ЦТ по биологии среди выпускников школ — около 33 баллов. А многие из абитуриентов, сдающих тестирование для поступления, то есть те, кто должны относиться к нему серьезно, не набирают и порога результатов — 15-20 баллов.То есть я, человек, который не открывал учебник по биологии уже больше десяти лет и никогда в жизни не учивший все эти определения, задачи и прочее, смог написать тестирование лучше, чем часть абитуриентов, только что закончивших школу и действительно желающих продолжить обучение в университете с биологическим профилем.

Хотя если иметь мотивацию, то можно сдать и на ЦТ 100 баллов. Доказано также опытным путем>>