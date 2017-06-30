Футболисты Германии выиграли молодежный чемпионат Европы

Футболисты сборной Германии (U-21) стали победителями молодежного чемпионата Европы, который завершился в Польше, сообщает корреспондент БЕЛТА.



Фото: УЕФА

В решающем поединке за золото в Кракове немецкая «молодежка» одолела испанских сверстников с минимальным перевесом — 1:0. Единственный гол в финальной встрече забил защитник команды Германии Митчелл Вайзер, отличившийся за 5 минут до перерыва.

Победители молодежного континентального первенства выступали не в оптимальном составе: многие игроки в эти дни играют в розыгрыше Кубка конфедераций в главной команде Германии, которая вышла в финал и 2 июля встретится с чилийскими футболистами.

Лучшим игроком молодежного Евро-2017 признан полузащитник испанской дружины Дани Себайлос. Его товарищ по команде Сауль Ньигес стал обладателем «Золотой бутсы», забив пять мячей в матчах финального турнира.

Немецкая молодежная сборная во второй раз стала лучшей в Старом Свете, повторив успех своих предшественников, которые завоевали чемпионский титул в 2009 году на полях Швеции.