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ГАИ сообщила, где будет запрещена парковка на выходных

01.07.2017 15:38 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 1 июл —Sputnik. Столичная Госавтоинспекция проинформировала минчан и гостей столицы об ограничении парковки в центре города в выходные дни, сообщает Sputnik.

2 июля с 20:00 до окончания праздничных мероприятий 3 июля будет запрещена парковка автотранспорта по проспекту Машерова от проспекта Независимости до проспекта Победителей в обоих направлениях (включая придорожные парковки).

ГАИ сообщила, где будет запрещена парковка на выходных
© Sputnik/
День Независимости: ограничение движения

Так же парковаться будет запрещено по улице Гвардейской от проспекта Машерова до проспекта Победителей. По улице Игнатенко от улицы Грибоедова до проспекта Победителей. По улице Грибоедова от проспекта Машерова до улицы Игнатенко. По улице Тарханова от улицы Гвардейской до улицы Грибоедова. На парковке у дома №41 по проспекту Победителей (рядом с химчисткой "Сияние").

Госавтоинспекция рекомендует водителям учитывать данную информацию при выборе места для остановки и стоянки и настоятельно просит водителей, в случае вынужденной остановки в указанных местах, оставлять под лобовым стеклом контактный телефон для связи. БУДЕТ РАБОТАТЬ ЭВАКУАТОР!

 
Теги: Минск
 
 
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В связи с массовыми мероприятиями, которые приурочены ко Дню Независимости, изменятся не только маршруты транспорта, но и парковка.

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