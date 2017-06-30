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Видео: как прошла свадьба Месси

01.07.2017 15:29 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Свадьба нападающего испанской "Барселоны" и его давней подруге Антонелле Рокуццо состоялась в ночь на субботу в родном городе аргентинского футболиста — Росарио. Церемонию посетили более 250 гостей, среди которых  игроки "Барселоны" Неймар, Луис Суарес и Жерар Пике со своей невестой — колумбийской певицей Шакирой, а также Карлес Пуйоль, Серхио Агуэро, Гонсало Игуаин.

Отмечается, что из-за свадьбы футболиста в городе были приняты дополнительные меры безопасности — были задействованы более 300 сотрудников правоохранительных органов.

Интересно, что невеста форварда выбрала для венчания платье испанского бренда Rosa Clara. На создание наряда ушло более 200 часов работы мастеров ателье.

Месси и Рокуццо состоят в отношениях более 10 лет и воспитывают двоих сыновей.

 
 
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Звезда мирового футбола Лионель Месси женился в пятницу вечером, свадьбу в аргентинском городе Росарио посетили около 250 гостей, в том числе одноклубники форварда...

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