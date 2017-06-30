Видео: как прошла свадьба Месси

Свадьба нападающего испанской "Барселоны" и его давней подруге Антонелле Рокуццо состоялась в ночь на субботу в родном городе аргентинского футболиста — Росарио. Церемонию посетили более 250 гостей, среди которых игроки "Барселоны" Неймар, Луис Суарес и Жерар Пике со своей невестой — колумбийской певицей Шакирой, а также Карлес Пуйоль, Серхио Агуэро, Гонсало Игуаин.

Отмечается, что из-за свадьбы футболиста в городе были приняты дополнительные меры безопасности — были задействованы более 300 сотрудников правоохранительных органов.

Интересно, что невеста форварда выбрала для венчания платье испанского бренда Rosa Clara. На создание наряда ушло более 200 часов работы мастеров ателье.

Месси и Рокуццо состоят в отношениях более 10 лет и воспитывают двоих сыновей.