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Пограничники пресекли переброску крупной партии контрабанды в Литву

01.07.2017 15:45 — Разное | Sputnik Беларусь  
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В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий вблизи населенного пункта Геранены Ивьевского района 28 июня в пограничной зоне сотрудниками оперативного подразделения органов погранслужбы были обнаружены 4 легковых автомобиля, двигавшихся в сторону белорусско-литовской границы. В них находились восемь лиц, перевозившие крупную партию табачных изделий, предназначенных для незаконного перемещения через государственную границу.

Во время задержания двое нарушителей на автомобиле марки Audi пытались скрыться, протаранив служебный автомобиль. В результате после применения оружия и других специальных средств все участники противоправной деятельности задержаны, а их транспортные средства получили серьезные повреждения.

В салонах автомобилей обнаружены более 400 тысяч штук сигарет и другие предметы, предназначенные для осуществления противоправной деятельности.

"Проводится дальнейшая проверка. Действиям участников противоправной деятельности дается правовая оценка. Они будут квалифицированы в рамках административного или уголовного законодательства Республики Беларусь. По предварительной информации, автомобили злоумышленников будут конфискованы, а водители надолго лишены права управления транспортными средствами и заплатят крупные штрафы", — сказал Бычковский.

В ходе обыска по месту жительства организатора противоправной деятельности с привлечением сотрудников Департамента финансовых расследований КГК Беларуси было выявлено 552 литра спиртосодержащей жидкости по предварительной оценке на сумму не менее 4 тысяч рублей. Она представляла собой концентрат для приготовления антисептических растворов для наружного применения.

Из спиртосодержащей жидкости, которая незаконно приобреталась в России, кустарным способом изготавливалась алкогольная продукция, далее она реализовывалась на территории Беларуси. Противоправный доход теневых "дельцов" мог составить более 8 тысяч рублей.

Комментарий официального представителя Госпогранкомитета Антона Бычковского слушайте в аудиоматериале радио Sputnik Беларусь.

 
 
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