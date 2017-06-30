В Беларуси сократили страховой стаж для некоторых категорий населения — военным, а также тем, кто ухаживает за инвалидами I группы либо ребенком-инвалидом до 18 лет, а также тем, кто присматривает за пенсионерами старше 80 лет. Юристы Белорусского Хельсинкского комитета, которые занимаются вопросами страхового стажа, в целом положительно оценивают изменения, но обращают внимание на то, что отдельные проблемные категории населения, которые оказываются в «пенсионных ловушках», не попали под президентский указ.



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— В целом изменения, предусмотренные указом от 29 июня № 233 «О пенсионном обеспечении отдельных категорий граждан», можно оценить как положительные. Указ направлен на решение проблем бывших военнослужащих, которые не получили пенсию по выслуге лет. Снижен до 10 лет страховой стаж для отдельных категорий граждан, которые ухаживали за инвалидами, ребенком-инвалидом до 18 дет. Но для них был повышен общий трудовой стаж по сравнению с другими категориями граждан, с тем же военными (общий стаж работы должен составлять не менее 40 лет у мужчин и 35 лет у женщин. — Прим. FINANCE.TUT.BY). Все это нивелирует снижение страхового стажа, — отмечает координатор юридических программ Дмитрий Черных Белорусского Хельсинского комитета.

Эксперт обращает внимание на то, что страховой стаж не сократили для женщин, которые находятся в декретном отпуске.

— В страховой стаж не включены периоды ухода за ребенком, эта проблема не решена указом. Несправедливо не засчитывать эти периоды при назначении пенсии. Об этом говорил комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин, который обеспокоен тем, что время, потраченное на опеку детей или родственников, не отражается в пенсионных пособиях, — говорит эксперт.

Напомним, декретный отпуск хотя и не засчитывается в страховой стаж, но идет в трудовой стаж работы, который учитывается при расчете размера пенсии. Правда, в трудовой стаж декрет включают с ограничениями.

«Тем, у кого трое ребятишек, этот отпуск включается в полном объеме, а для имеющих пятерых и более детей предусмотрены дополнительные льготы. Родителям же, воспитывающим четверых детей, в стаж работы засчитывается только 75% такого отпуска. Мы предлагаем засчитывать им период отпусков в полном объеме — 12 лет», — говорила ранее заместитель председателя федерации профсоюзов Елена Манкевич.

В федерации профсоюзов отмечали ранее, что нужно пересмотреть страховой стаж для женщин, которые воспитывают четверых и более детей, и что урегулировать проблему могут президентским указом, но этого не произошло.

«Воспитывая ребенка, мама выполняет важную социальную миссию. Если она растит троих детей, в отпуске по уходу за ребенком проводит 9 лет, четверых ребят — 12 лет. Возникает вполне закономерный вопрос: как в таком случае ей заработать себе трудовую пенсию?» — отмечала ранее председатель парламентской комиссии по труду и социальным вопросам Тамара Красовская.

— Исключая из страхового стажа декретный отпуск, по сути, мы загоняем женщину в ситуацию, когда она в лучшем случае родит одного ребенка. О какой демографической безопасности можно в таком случае говорить? — заявлял ранее председатель парламентской комиссии по образованию, культуре и науке Игорь Марзалюк.