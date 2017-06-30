Капский рассказал, почему не состоялся переход в БАТЭ лучшего снайпера чемпионата Беларуси

Руководитель ФК БАТЭ Анатолий Капский рассказал о том, как не удалось договориться с «Неманом» о переходе одного из лучших бомбардиров чемпионата страны Павла Савицкого, прокомментировал подписание контракта с полузащитником Станиславом Драгуном и то, как солигорский «Шахтер» перехватил у борисовчан защитника Максима Бордачева.



Анатолий Капский. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

— Полгода назад вы говорили, что в БАТЭ никогда не будет Павла Савицкого . Почему летом клуб сделал ему предложение?

— Тогда я знал, что говорю, и понимал, что хочу от этого заявления получить. Вот и все. Ни в коей мере мои слова не зависели от трансферной стоимости Савицкого. Все мы люди, и у каждого бывают определенные ситуации.

Сейчас лично я не занимался этим переходом. Передал Павлу через наших представителей, что у БАТЭ есть к нему интерес. Повторюсь, в жизни все меняется. Мы следим за развитием футболистов, которые нас интересовали или интересуют. Во многом благодаря Игорю Ковалевичу и в футбольном, и в человеческом развитии Савицкого произошел качественный скачок. Мы разговаривали с агентами Павла. Все устроило их сторону, но клуб отклонил наше предложение.

В «Немане» очень сложная структура принятия решений. Я понял, что это не в компетенции директора клуба. Нам называли фамилии высоких государственных чиновников, которые решали этот вопрос. В конце концов «Неман» назвал совершенно неадекватную сумму компенсации. С учетом всех затрат на клуб, агента и футболиста она была примерно сопоставима с той, которую по слухам предлагала «Валенсия». Кстати, буквально на следующий день после того, как мы обо всем договорились с представителями футболиста, в СМИ вдруг появилась информация об интересе к Савицкому со стороны «Валенсии». Я уже давно работаю в футболе, такими игрушками меня не удивить. Не получилось оформить переход, значит, не получилось.

Но, насколько нам известно, в конце года у Савицкого заканчивается срок действия контракта с «Неманом», а через полторы недели Павел достигнет 23-летнего возраста. На наш взгляд, эти два важных обстоятельства при переговорах существенно влияли на трансферную стоимость и еще окажут свое влияние в будущем. Поэтому не все так радужно у гродненского клуба в плане получения компенсации за Савицкого, если, конечно, тот не заключит новое соглашение с «Неманом».

— Сейчас у БАТЭ в нападении проблемы. Ведете ли вы поиски нападающего?

— Наши нападающие выздоравливают. Плюс у нас на контракте есть Сигневич. С удовольствием рассмотрели бы предложение именно по центральному нападающему. Савицкий — очень хороший игрок, но, на мой взгляд, он все-таки более эффективен на позиции крайнего нападающего. Нам хотелось бы видеть его в БАТЭ, но трансфер не случился. Надеемся на футболистов, которые есть у нас в составе. При этом мы постоянно ищем игрока на место центрального нападающего. Очень тяжело угадать с исполнителем этого амплуа. Можно заплатить миллион долларов, и ничего не приобрести.

В БАТЭ достаточно специфичные требования к игрокам на позиции центрального защитника и центрального нападающего. У нас есть определенная модель игры, и футболисты этих амплуа должны соответствовать ряду важных требований. Они должны не просто хорошо защищаться или забивать. Например, центрфорвард должен выполнять большой объем работы: создавать зоны для атаки, глубину, фронт атаки и другие моменты.

Повторюсь, очень тяжело найти центрального нападающего. Я читаю форум БАТЭ на нашем официальном сайте. Там часто предлагают подписать того или другого форварда. Тогда поднимаю статистику за последние три-четыре года, и сразу появляются вопросы. Поймите, мы белорусский клуб, у которого нет больших денег. Исходим из того, что имеем на данный момент, и не можем постоянно рисковать. Очень осторожно ведем себя в этой ситуации.

— В последние дни много шума наделал переход Станислава Драгуна в БАТЭ…

— Основной ажиотаж связан с тем, что Станислав перешел в БАТЭ, а не в минское «Динамо». Правда, стоит отметить, что Драгун переходил в БАТЭ не напрямую из столичного клуба. Станислав появился у нас, имея статус свободного агента. Причем в этом статусе он находился больше месяца. Почему-то за это время никто не подписал футболиста, а когда он оказался у нас, в интернете стали появляться комментарии, что БАТЭ его у кого-то перехватил. Все это глупости. Вы критиковали нас, что Бордачев перешел в «Шахтер»? Было дело. Так вот, мы предлагали Максиму контракт еще зимой. Предлагали и в июне.

Знаете, почему сейчас столько слухов и скандалов? В последнее время появилось много электронных СМИ, в которых совершенно далекие от футбола люди зачастую пишут всякую ерунду и нагнетают обстановку. Вы не будете отрицать, что у вас в редакции работает много болельщиков минского «Динамо»? Еще до того, как состоялось подписание Драгуна, ажиотаж вокруг этого перехода раздувался на вашем сайте различными блогерами и голосованиями. Переход еще не состоялся, а я уже называл ситуацию не ажиотажем, а истерией. Таким образом, вы просто производите корм для интернет-рыбок. Вот и все. Для меня эта ситуация не стоит выеденного яйца. Истерия вокруг трансфера Драгуна просто-напросто выгодна СМИ.

— Но болельщики «Динамо» критикуют Драгуна за этот переход.

— Не вижу в этом ничего сверхъестественного и абсолютно уверен в том, что в то время, когда Стас выражал личное отношение к минскому «Динамо», его слова были искренними. Сейчас время поменялось. И, насколько я понимаю, у Стаса серьезного разговора с «Динамо» не было. Для Драгуна подписание контракта с БАТЭ было тяжелым решением. Но лично я не верю красивым жестам, когда футболисты целуют эмблему клуба, клянутся в любви и делают другие подобные вещи.

Со временем мы все становимся взрослее. У меня тоже бывали ситуации, когда я в порыве эмоций с кем-то ругался, говорил, что никогда в жизни не подам руки. Однако, например, сейчас у меня великолепные отношения с тем же Сашей Гутором. Уверен, точно такие отношения будут и с Максимом Бордачевым. Если мы где-то встретимся, то спросим друг у друга: «Как дела? Как здоровье? Как семья?» А все остальное… С возрастом я стал менее категоричным. Думаю, если бы другие клубы предложили Драгуну быстро, оперативно и эффективно оформить переход, он бы сделал это. Вот и все разговоры.

— При этом говорилось, что Драгун уже практически перешел в «Шахтер»…

— Я общался с комментатором Владом Татуром после его публикации на предмет того, что БАТЭ пытался перехватить Драгуна у «Шахтера». В этой ситуации он просто поторопился. Кстати, очень хорошо отношусь к Татуру. Этот человек отлично разбирается во многих футбольных вопросах и заметно прогрессирует. Однако его заявление — это просто околофутбольные слухи. Еще раз отмечу, кто раньше по-настоящему захотел перехода этого игрока — тот сделал все, чтобы его получить. Когда появился вариант с подписанием Драгуна (этого хотел и тренерский штаб, и многие ребята нашей команды), я сказал, что буду заниматься этим вопросом сам. Можете считать, что тот, кого вы фотографировали и ваши читатели считали чуть ли не мертвым, вернулся к активной деятельности и подписал Драгуна.

Можно сказать, этот трансфер исполнил мою давнюю мечту. Считаю, что хорошо разбираюсь в футболе, поэтому всегда мечтал, чтобы в БАТЭ на место Лихтаровича пришел игрок, сопоставимый с Димой по таланту и футбольному интеллекту, поэтому давно хотел подписать Драгуна. Однако в прошлом трансфер не состоялся, потому что это был бы прямой переход из минского «Динамо» в БАТЭ. Юрий Александрович Чиж мне постоянно отказывал. В свое время мы дважды обращались в минское «Динамо» с официальными запросами по поводу перехода Драгуна. Предлагали клубу очень хорошие деньги. Большие деньги. Но трансфер не состоялся. Очень рад, что сейчас у нас появилась возможность подписать такого игрока. Мы приобрели очень качественного футболиста на ту позицию, которую, на мой взгляд, нужно было усилить.

— Давайте вернемся к трансферу Бордачева в «Шахтер». Почему так получилось?

— Я не занимался этим трансфером. Ситуацию по Бордачеву контролировал Александр Владимирович Ермакович. Не хочу обращать внимания на некоторые нюансы. Если коротко, мы ждали, что Максим наберет тренера в конкретный день, как обещал, и скажет «да» или «нет». Увы, Бордачев не позвонил, а потом через день-два выяснилось, что его контракт с «Шахтером» практически на сносях. Тогда позвонил Максиму и где-то на повышенных тонах сказал ему: «Что тебе плохого сделал Капский, что ты даже не поговорил со мной, а принял такое решение?» Повторюсь, это никак не повлияло на наши отношения. Никто ни на кого не держит обид, но состязаться с «Шахтером» в увеличении заработной платы мы не стали и перехватами не занимались.

— В последнее время появились слухи о возвращении в БАТЭ Дмитрия Баги…

— Думаю, они связаны с тем, что Дима тренируется с нашей командой. Я встречался с ним, у нас очень хорошие отношения. Поймите, в БАТЭ играли разные футболисты, с которыми в свое время по-разному расставались. Например, у нас были определенные разногласия с Мишей Сиваковым, когда он уходил из клуба. Но он был одним из тех, кто звонил мне, когда мне было плохо, и находил нужные слова поддержки. Никогда нельзя сжигать мосты. Бага — наш воспитанник, который стал профессиональным футболистом в нашем клубе. Ничего не анонсирую, но не исключаю возвращения Димы в БАТЭ.

— И еще один слух. Говорят, что в БАТЭ может прийти Владимир Журавель.

— Во-первых, у Александра Ермаковича действующий контракт с БАТЭ, у Владимира Журавеля — действующий контракт с брестским «Динамо». Владимир Иванович относится к числу тренеров, которых я очень уважаю с профессиональной и человеческой точек зрения. Иногда созваниваемся с ним и обсуждаем какие-то вопросы, но о переходе в БАТЭ мы с ним не разговаривали. Опять же все это слухи… На меня не действуют прививки, когда кто-то в интернете дает готовый рецепт побед, чтобы я его использовал. Еще раз повторюсь: вероятность того, что Журавель когда-нибудь будет работать в БАТЭ, есть, но это точно не случится в ближайшее время. Доиграем сезон, а там будем смотреть, кто, как и где будет работать.