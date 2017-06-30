ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

ЕАЭС ввела ограничения на ввоз фитосанитарной продукции

01.07.2017 16:05 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A
ЕАЭС ввела ограничения на ввоз фитосанитарной продукции

С 1 июля 2017 года вступают в силу единые карантинные фитосанитарные требования, предъявляемых к подкарантинной продукции и подкарантинным объектам в Евразийском экономическом союзе, которые утверждены решением ЕЭК от 30 ноября 2016 года №157.

Согласно требованиям, с 1 июля будет допускаться ввоз на территорию ЕАЭС подкарантинной продукции высокого фитосанитарного риска без сопровождения фитосанитарных сертификатом общим весом не более 5 кг, а также цветов в количестве не более трех букетов, перемещаемых через таможенную границу в ручной клади, сопровождаемом и несопровождаемом багаже пассажиров судов, самолетов, пассажирских вагонов, автотранспортных средств, членов экипажей судов, самолетов, подземных бригад и водителей автотранспортных средств.

К подкарантинной продукции высокого фитосанитарного риска относятся овощи (помидоры, огурцы, баклажаны, кабачки и т.д.), фрукты (яблоки, груши, абрикосы, арбузы, дыни, персики и т.д.), ягоды (клубника, малина, вишня, черника и т.д.), грибы (включая культивируемые и дикорастущие), зелень (салат, петрушка, укроп и пр.), орехи и другие товары растительного происхождения. Полный перечень подкарантинной продукции высокого фитосанитарного риска определен решением Комиссии Таможенного союза от 18 июня 2010 года № 318 "Об обеспечении карантина растений в Евразийском экономическом союзе".

Ввозимый в ЕАЭС и перемещаемый по его территории семенной и посадочный материал (включая семенной и продовольственный картофель и материал для селекционных и научно-исследовательских целей) должен сопровождаться фитосанитарным сертификатом, выданным уполномоченным органом по карантину растений страны-экспортера и (или) страны-реэкспортера. Единые карантинные фитосанитарные требования будут действовать на территории всех стран - участниц интеграционного образования, пишет БЕЛТА.

 
 
Ссылка на источник 42
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
С 1 июля 2017 года вступают в силу единые карантинные фитосанитарные требования, предъявляемых к подкарантинной продукции и подкарантинным объектам в Евразийском...

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Капский рассказал, почему не состоялся переход в БАТЭ лучшего снайпера чемпионата Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика