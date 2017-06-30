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Под Могилевом Audi после столкновения с фурой превратился в груду металла: водитель легковушки погиб

01.07.2017 16:49 — Разное | Tut.by  
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Один человек погиб в ДТП, которое произошло днем 30 июня вблизи деревни Макаренцы Могилевского района. Об этом сообщили в МЧС.


Авария с участием Audi 80 и фуры DAF произошла на трассе М8 Гомель — Витебск. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.


В результате ДТП 31-летний водитель легковушки погиб — его тело из искореженной машины доставали спасатели. Водитель фуры в аварии не пострадал.

 
Теги: Витебск, Гомель
 
 
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