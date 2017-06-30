|
Под Могилевом Audi после столкновения с фурой превратился в груду металла: водитель легковушки погиб
Один человек погиб в ДТП, которое произошло днем 30 июня вблизи деревни Макаренцы Могилевского района. Об этом
Авария с участием Audi 80 и фуры DAF произошла на трассе М8 Гомель — Витебск. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.
В результате ДТП 31-летний водитель легковушки погиб — его тело из искореженной машины доставали спасатели. Водитель фуры в аварии не пострадал.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Под Могилевом Audi после столкновения с фурой превратился в груду металла: водитель легковушки погиб
Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.
|
Архив (Разное)
Комментарии