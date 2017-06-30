Под Могилевом Audi после столкновения с фурой превратился в груду металла: водитель легковушки погиб

Один человек погиб в ДТП, которое произошло днем 30 июня вблизи деревни Макаренцы Могилевского района. Об этом сообщили в МЧС.





Авария с участием Audi 80 и фуры DAF произошла на трассе М8 Гомель — Витебск. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.





В результате ДТП 31-летний водитель легковушки погиб — его тело из искореженной машины доставали спасатели. Водитель фуры в аварии не пострадал.