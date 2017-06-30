Гидромет предупредил о сильных дождях и грозах

МИНСК, 1 июл — Sputnik. Ослабление жары и осадки принесли в Беларусь воздушные массы с Западной Европы, второй месяц лета начался с умеренно теплой погоды, сообщили в Гидромете.



© Sputnik Игорь Лаухин Удар молнией: 2 человека погибли и 22 пострадали в Москве

Июль в Беларуси начался с умеренно теплой погоды. Жара, которая стояла всю последнюю неделю июня, ослабла.

"На выходных через Беларусь будут проходить атмосферные фронты с Западной Европы, они и принесли сильные дожди, грозы, порывистый ветер, а также снижение температуры воздуха", — рассказали в Гидромете.

По данным синоптиков, 2 июля на большей части территории страны прогнозируются дожди, в отдельных районах — сильные дожди, грозы. Ветер юго-западный 5-10 м/с, порывы до 14 м/с.

В Минске прогнозируется выпадение осадков до 11 миллиметров, очень сильный дождь будет идти с самого утра. Температура воздуха ночью +11..+16°C, днем +15..+21°C, по юго-востоку до +24°C, уточнили в Гидромете.