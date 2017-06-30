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Гидромет предупредил о сильных дождях и грозах

01.07.2017 17:03 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 1 июл — Sputnik. Ослабление жары и осадки принесли в Беларусь воздушные массы с Западной Европы, второй месяц лета начался с умеренно теплой погоды, сообщили в Гидромете.

Гидромет предупредил о сильных дождях и грозах
© Sputnik Игорь Лаухин
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Июль в Беларуси начался с умеренно теплой погоды. Жара, которая стояла всю последнюю неделю июня, ослабла.

"На выходных через Беларусь будут проходить атмосферные фронты с Западной Европы, они и принесли сильные дожди, грозы, порывистый ветер, а также снижение температуры воздуха", — рассказали в Гидромете.

По данным синоптиков, 2 июля на большей части территории страны прогнозируются дожди, в отдельных районах — сильные дожди, грозы. Ветер юго-западный 5-10 м/с, порывы до 14 м/с.

В Минске прогнозируется выпадение осадков до 11 миллиметров, очень сильный дождь будет идти с самого утра. Температура воздуха ночью +11..+16°C, днем +15..+21°C, по юго-востоку до +24°C, уточнили в Гидромете.

 
Теги: Минск
 
 
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Сильные дожди и ливни ожидаются в Минске в воскресенье с самого утра, прогнозируется выпадение 11 миллиметров осадков.

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