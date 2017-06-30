ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Люблю и хочу гражданство: беженцы о том, почему выбрали Беларусь

01.07.2017 18:09 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

В Беларуси живут не только беженцы из далеких стран,  но и переселенцы из Украины. Они сходятся во мнении — сложнее всего решить жилищный вопрос. Кому-то пришлось переехать из города в деревню. Переселенка из Украины Людмила рассказала Sputnik, что особую помощь оказала ее семье организация Красный крест. При этом, многие украинцы солидарны — если бы ни дети, вернулись бы домой, где многих ждут семьи.

Люблю и хочу гражданство: беженцы о том, почему выбрали Беларусь
© Sputnik Сергей Пивоваров
Новая редакция закона о беженцах: что изменилось

В нашей стране живут и беженцы из Афганистана, которые переехали еще в начале 1990-х, не желая участвовать в войне. По их словам, в Беларуси комфортно, главное желание — поскорее получить гражданство. 

Чего беженцы ждут от Беларуси,  за что любят страну и какие сложности здесь встретили, смотрите в опросе Sputnik.

 
 
Ссылка на источник 58
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
С 1 июля 2017 года вступает в силу новая редакция закона о вынужденной миграции. Беженцы из разных стран рассказали Soutnik, почему выбрали Беларусь.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Гидромет предупредил о сильных дождях и грозах
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика