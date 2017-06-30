Люблю и хочу гражданство: беженцы о том, почему выбрали Беларусь

В Беларуси живут не только беженцы из далеких стран, но и переселенцы из Украины. Они сходятся во мнении — сложнее всего решить жилищный вопрос. Кому-то пришлось переехать из города в деревню. Переселенка из Украины Людмила рассказала Sputnik, что особую помощь оказала ее семье организация Красный крест. При этом, многие украинцы солидарны — если бы ни дети, вернулись бы домой, где многих ждут семьи.



© Sputnik Сергей Пивоваров Новая редакция закона о беженцах: что изменилось

В нашей стране живут и беженцы из Афганистана, которые переехали еще в начале 1990-х, не желая участвовать в войне. По их словам, в Беларуси комфортно, главное желание — поскорее получить гражданство.

Чего беженцы ждут от Беларуси, за что любят страну и какие сложности здесь встретили, смотрите в опросе Sputnik.