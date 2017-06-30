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Люблю и хочу гражданство: беженцы о том, почему выбрали Беларусь
01.07.2017 18:09 — Разное | Sputnik Беларусь
В Беларуси живут не только беженцы из далеких стран, но и переселенцы из Украины. Они сходятся во мнении — сложнее всего решить жилищный вопрос. Кому-то пришлось переехать из города в деревню. Переселенка из Украины Людмила рассказала Sputnik, что особую помощь оказала ее семье организация Красный крест. При этом, многие украинцы солидарны — если бы ни дети, вернулись бы домой, где многих ждут семьи.
© Sputnik Сергей Пивоваров
В нашей стране живут и беженцы из Афганистана, которые переехали еще в начале 1990-х, не желая участвовать в войне. По их словам, в Беларуси комфортно, главное желание — поскорее получить гражданство.
Чего беженцы ждут от Беларуси, за что любят страну и какие сложности здесь встретили, смотрите в опросе Sputnik.
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С 1 июля 2017 года вступает в силу новая редакция закона о вынужденной миграции. Беженцы из разных стран рассказали Soutnik, почему выбрали Беларусь.
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